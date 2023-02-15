Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аланию» и встретится с ЦСКА, «Локомотив» против «Фурсан Испания»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.
Товарищеские матчи
Белек, Турция
«Динамо» – «Алания» – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Захарян (9), 2:0 – Тюкавин (37), 2:1 – Гурциев (45+5, с пенальти), 2:2 – Галоян (57, с пенальти), 3:2 – Грулев (64).
«Динамо»: Лещук, Александров, Лаксальт (Скопинцев, 66), Паршивлюк (Бессмертный, 66), Маричаль (Осокин, 66), Майсторович, Захарян (Зазвонкин, 46), Грулев (Боков, 66), Сулаквелидзе (Шагиахметов, 72), Тюкавин (Смолов, 66), Гладышев (Макаров, 66).
Дубай, ОАЭ
«Локомотив» – «Фурсан Испания» ОАЭ – 0:0 (первый тайм)
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Погостнов, Магкеев, Смольников, Баринов (К), Куликов, Марадишвили, Пиняев, Камано, Дзюба.
Белек, Турция
«Динамо» – ЦСКА – 17:00
«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Кутицкий, Макаров, Фомин, Гагнидзе, Нгамале, Смолов.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Красивый и результативной игры, с братским ЦСКА. Только без травм.