Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аланию» и встретится с ЦСКА, «Локомотив» против «Фурсан Испания»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты Динамо Москва Алания Владикавказ Футбол

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части сезона. 

Товарищеские матчи

Белек, Турция

«Динамо» – «Алания» – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Захарян (9), 2:0 – Тюкавин (37), 2:1 – Гурциев (45+5, с пенальти), 2:2 – Галоян (57, с пенальти), 3:2 – Грулев (64).

«Динамо»: Лещук, Александров, Лаксальт (Скопинцев, 66), Паршивлюк (Бессмертный, 66), Маричаль (Осокин, 66), Майсторович, Захарян (Зазвонкин, 46), Грулев (Боков, 66), Сулаквелидзе (Шагиахметов, 72), Тюкавин (Смолов, 66), Гладышев (Макаров, 66).

Дубай, ОАЭ

«Локомотив» – «Фурсан Испания» ОАЭ – 0:0 (первый тайм)

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Погостнов, Магкеев, Смольников, Баринов (К), Куликов, Марадишвили, Пиняев, Камано, Дзюба.

Белек, Турция

«Динамо» – ЦСКА – 17:00

«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Кутицкий, Макаров, Фомин, Гагнидзе, Нгамале, Смолов.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Федоров
Ответ Viktor Martunov
Как думаешь три забъëм?
Трудно угадать, уровень команд примерно равный. Всякое может быть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
Этот состав Динамо больше похож на основной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viktor Martunov
Ответ Роман Федоров
Посмотрел состав и получается, что у Динамо два равных состава. Этот состав ничем не хуже , чем те которые играли утром с Аланией. Красивый и результативной игры, с братским ЦСКА. Только без травм.
Как думаешь три забъëм?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Федоров
Посмотрел состав и получается, что у Динамо два равных состава. Этот состав ничем не хуже , чем те которые играли утром с Аланией.

Красивый и результативной игры, с братским ЦСКА. Только без травм.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viktor Martunov
Играть закончили четыре часа назад(Динамо) вот только сейчас проснулись с новостью.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий