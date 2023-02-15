Пиоли про 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Лучший матч в ЛЧ в моей карьере. Жаль, «Милан» не забил второй гол»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (1:0).
«Матч получился сложным, это сильный соперник. Но мы хорошо сыграли.
Мы действовали осторожно и успешно реализовали то, что заготовили. Мы показали хорошую командную игру. Жаль, что мы не забили второй гол.
«Тоттенхэм» силен, и это был только первый матч из двух. Второй будет еще более важным.
Эта игра придает уверенности. Такие [неудачные] месяцы, как у нас, бывают – но мы всегда оставались сплоченными.
Возможно, мы не привыкли к тем ожиданиям от нас, которые сами и создали, у нас был спад, но я уверен, что мы снова будем играть в свой футбол.
Я всегда верю в своих парней. Это был лучший матч в Лиге чемпионов в моей карьере», – сказал Пиоли.
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Ну и согласен, что второго гола не хватило. В Англии надеюсь сыграем также уверенно. Там должен вернуться Мениан и возможно Бенасер