Пиоли про 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Лучший матч в ЛЧ в моей карьере. Жаль, «Милан» не забил второй гол»

Теги Милан Стефано Пиоли премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (1:0).

«Матч получился сложным, это сильный соперник. Но мы хорошо сыграли.

Мы действовали осторожно и успешно реализовали то, что заготовили. Мы показали хорошую командную игру. Жаль, что мы не забили второй гол.

«Тоттенхэм» силен, и это был только первый матч из двух. Второй будет еще более важным.

Эта игра придает уверенности. Такие [неудачные] месяцы, как у нас, бывают – но мы всегда оставались сплоченными.

Возможно, мы не привыкли к тем ожиданиям от нас, которые сами и создали, у нас был спад, но я уверен, что мы снова будем играть в свой футбол.

Я всегда верю в своих парней. Это был лучший матч в Лиге чемпионов в моей карьере», – сказал Пиоли.

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8 комментариев

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artman
Ответ kaka10
Очень порадовал центр Тонали - Крунич. Уверенно держали мяч и выходили из обороны. Надеюсь, Тшау убедил Пиоли, что Габбиа должен быть ещё глубже на скамейке) Ну и согласен, что второго гола не хватило. В Англии надеюсь сыграем также уверенно. Там должен вернуться Мениан и возможно Бенасер
Даже я бы в одиночку съел центр поля Скипп - Сарр
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Dimario
Ответ Станислав Спиридонов
Я с 98 года топлю за Интер! соответственно всей душой в свои 33 ненавижу ац вонючее! Только Мальдини в контексте этой команды у меня вызывает уважение. Но сегодня, как не забить второй и попытаться в полуфинале сыграть с Интером? Край Билану в Лондоне!
дед, пей таблетки
+1
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+1
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беда504
Ответ kaka10
Очень порадовал центр Тонали - Крунич. Уверенно держали мяч и выходили из обороны. Надеюсь, Тшау убедил Пиоли, что Габбиа должен быть ещё глубже на скамейке) Ну и согласен, что второго гола не хватило. В Англии надеюсь сыграем также уверенно. Там должен вернуться Мениан и возможно Бенасер
хорошо сыграли слово нет но в центре Тоттенхема ни одного основного полузащитника)) сам болею за Милан с времен ещё Мальдини))
+1
0
+1
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Станислав Спиридонов
Я с 98 года топлю за Интер! соответственно всей душой в свои 33 ненавижу ац вонючее! Только Мальдини в контексте этой команды у меня вызывает уважение. Но сегодня, как не забить второй и попытаться в полуфинале сыграть с Интером? Край Билану в Лондоне!
0
-3
-3
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0rbit
Ответ kaka10
Очень порадовал центр Тонали - Крунич. Уверенно держали мяч и выходили из обороны. Надеюсь, Тшау убедил Пиоли, что Габбиа должен быть ещё глубже на скамейке) Ну и согласен, что второго гола не хватило. В Англии надеюсь сыграем также уверенно. Там должен вернуться Мениан и возможно Бенасер
Майк точно нет, конец марта, Беннасер, Флоренци и Томори вернутся.
Тонали просто убивали
Тшау - монстр!
+6
0
+6
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Danil Savchenko
Милан выиграл по делу и мог второй гол точно забивать. Но мне не даёт покоя одна вещь : Это Милан был настолько неплох, или Тоттенхэм настолько плох?
0
-1
-1
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kaka10
Всё таки Сан Сиро в матче Лиги Чемпионов - это совершенно другая атмосфера.
Милану не хватало ЛЧ, ЛЧ тоже соскучилась по Милану
+12
-1
+11
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kaka10
Очень порадовал центр Тонали - Крунич. Уверенно держали мяч и выходили из обороны. Надеюсь, Тшау убедил Пиоли, что Габбиа должен быть ещё глубже на скамейке)

Ну и согласен, что второго гола не хватило. В Англии надеюсь сыграем также уверенно. Там должен вернуться Мениан и возможно Бенасер
+6
-1
+5
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