Пиоли про 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Лучший матч в ЛЧ в моей карьере. Жаль, «Милан» не забил второй гол»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:0).

«Матч получился сложным, это сильный соперник. Но мы хорошо сыграли.

Мы действовали осторожно и успешно реализовали то, что заготовили. Мы показали хорошую командную игру. Жаль, что мы не забили второй гол.

«Тоттенхэм» силен, и это был только первый матч из двух. Второй будет еще более важным.

Эта игра придает уверенности. Такие [неудачные] месяцы, как у нас, бывают – но мы всегда оставались сплоченными.

Возможно, мы не привыкли к тем ожиданиям от нас, которые сами и создали, у нас был спад, но я уверен, что мы снова будем играть в свой футбол.

Я всегда верю в своих парней. Это был лучший матч в чемпионов в моей карьере», – сказал Пиоли.

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