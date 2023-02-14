Павлюченко не будет возобновлять карьеру: «Мне 41, не смогу набрать форму за неделю. Тема с «Уфой» закрывается»

рассказал, почему отказался от возобновления карьеры.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной России мог возобновить карьеру в «Уфе» и сыграть в Фонбет Кубке России против «Ахмата», однако затем решил отказаться от этой идеи. «Мы долгое время общались с : в итоге приняли решение, что мое участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шел на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде. Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились. Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать. Я знаю, что все ждут. Многие болельщики мне пишут даже из Уфы: «Мы вас ждем. Пожалуйста, приезжайте и наденьте футболку «Уфы». Посетить матч в качестве зрителя? Обязательно посмотрю матч по телевизору. На сегодня в планах поездки в Уфу нет. Искренне буду переживать за клуб.

Лично я понял, что не смогу физически принять участие в матче с «Ахматом». Все же Кубок России – матч с командой . Надо понимать, что так не бывает. Это не совсем правильно по отношению к команде и к ребятам, которые проходят сборы. Решил, что будет правильнее, если я буду просто болельщиком «Уфы». Нужно понимать, что мне 41 год: не смогу за одну неделю набрать кондиции. Я понял, что, наверное, пользы не принесу. Какие-то личные амбиции надо оставить, потому что это серьезная игра – «Уфа» хочет пройти дальше. Когда впервые общались, то думали, что, может, и получится подготовиться. Потом поговорил с Камиловичем (Шамилем Газизовым – прим. Sports.ru) и сказал – пользы не принесу. Даже если это будет 20-30 минут. Да, выйти можно… Но решили, что это все-таки неправильно. Изначально в Турцию приехал не для переговоров с «Уфой». Я уже говорил, что мы с Романом Орещуком открываем футбольное агентство. В Турцию я приехал понаблюдать за молодыми перспективными футболистами. Мы делаем акцент на молодежь 16-17 лет, чтобы потом через два-три года подписать их и работать с ними», – сказал Павлюченко.

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