Павлюченко не будет возобновлять карьеру: «Мне 41, не смогу набрать форму за неделю. Тема с «Уфой» закрывается»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Уфа Шамиль Газизов Футбол

Роман Павлюченко рассказал, почему отказался от возобновления карьеры.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной России мог возобновить карьеру в «Уфе» и сыграть в Фонбет Кубке России против «Ахмата», однако затем решил отказаться от этой идеи.   «Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что мое участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шел на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде.   Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились. Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать. Я знаю, что все ждут. Многие болельщики мне пишут даже из Уфы: «Мы вас ждем. Пожалуйста, приезжайте и наденьте футболку «Уфы».   Посетить матч в качестве зрителя? Обязательно посмотрю матч по телевизору. На сегодня в планах поездки в Уфу нет. Искренне буду переживать за клуб.

Лично я понял, что не смогу физически принять участие в матче с «Ахматом». Все же Кубок России – матч с командой РПЛ. Надо понимать, что так не бывает. Это не совсем правильно по отношению к команде и к ребятам, которые проходят сборы. Решил, что будет правильнее, если я буду просто болельщиком «Уфы».   Нужно понимать, что мне 41 год: не смогу за одну неделю набрать кондиции. Я понял, что, наверное, пользы не принесу. Какие-то личные амбиции надо оставить, потому что это серьезная игра – «Уфа» хочет пройти дальше.   Когда впервые общались, то думали, что, может, и получится подготовиться. Потом поговорил с Камиловичем (Шамилем Газизовым – прим. Sports.ru) и сказал – пользы не принесу. Даже если это будет 20-30 минут. Да, выйти можно… Но решили, что это все-таки неправильно.   Изначально в Турцию приехал не для переговоров с «Уфой». Я уже говорил, что мы с Романом Орещуком открываем футбольное агентство. В Турцию я приехал понаблюдать за молодыми перспективными футболистами. Мы делаем акцент на молодежь 16-17 лет, чтобы потом через два-три года подписать их и работать с ними», – сказал Павлюченко.

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7 комментариев

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Виталий Желтоусов
Молодец Рома: попытался - не получилось. Жизнь после футбола продолжается - желаю тебе найти свою колею в ней.
Респект.
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Black Phoenix
Очень адекватная позиция Павлюченко! Снимаю шляпу и подписываюсь под каждым словом практически. Очень здраво рассуждает Роман.
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Дмитрий Калашников
а что же ты раньше её не набирал, когда возник интерес Уфы, после НГ сам мог начать восстанавливать форму, может и не только на матч с Ахматом бы хватило, но и на остаток сезона в ФНЛ!
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LIBerly
Адекватное решение. Его время прошло, поиграл на славу.
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rigobersong
Он и в Знамя уже по полю кое-как ползал, удивительно, что при всем при этом достаточно много забивал, что как бэ нам намекает, на уровень профессионального футбола во втордиве, где даже реально уже старый дед, совершенно в никакущей форме подпивасника, там смотрелся не хуже других:))

А так конечно Пава в прайме обожал, всегда позитивные эмоции вызывал:)
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evil
Газизов просил расписку, что если Роман не забьёт 10 голов за сезон, то должен будет переписать на Шамиля 10% своей недвижимости. Естественно, что Роман отказался.
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Bashibuzuck
Старый, давай тренируй уже😉
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