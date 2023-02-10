Кокорин сделал голевую передачу в матче с «Омонией». Это его четвертый ассист в сезоне

сделал результативную передачу в игре с «Омонией».

Нападающий « » отметился голевым пасом на 21-й минуте матча чемпионата Кипра. Россиянин помог отличиться Лео Бенгтссону.

Кокорин, принадлежащий «Фиорентине», записал на свой счет четвертую результативную передачу в нынешнем сезоне. Также на его счету восемь забитых мячей.

С подробной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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