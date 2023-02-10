Кокорин сделал голевую передачу в матче с «Омонией». Это его четвертый ассист в сезоне

Теги Фиорентина высшая лига Кипр Омония Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин сделал результативную передачу в игре с «Омонией».

Нападающий «Ариса» отметился голевым пасом на 21-й минуте матча чемпионата Кипра. Россиянин помог отличиться Лео Бенгтссону.

Кокорин, принадлежащий «Фиорентине», записал на свой счет четвертую результативную передачу в нынешнем сезоне. Также на его счету восемь забитых мячей.

С подробной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Lose Maker
Ответ Давид Agabekyan
У Кокорина даже статистика неправильно написана. В тексте 8+8, а в статистике 7+0
На Transfermrkt и др. сайтах у него 8+3
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jerry40
Ответ zer
талантливый бездарь
Ну не бездарь, просто несерьезно отнёсся к карьере - деньги, видимо, смутили. Не такая уж и редкая история. Может не нашлось достойного наставника в молодости.
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+1
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Давид Agabekyan
Ответ Shadow1882
Всё идёт к тому, что в еврокубках выступать будут. Жаль, что на сайте с прошлого сезона таблица не обновлялась
У Кокорина даже статистика неправильно написана. В тексте 8+8, а в статистике 7+0
0
0
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zer
талантливый бездарь
0
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0
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DrunkGonzo
и это после гулага
+1
-1
0
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Shadow1882
Всё идёт к тому, что в еврокубках выступать будут. Жаль, что на сайте с прошлого сезона таблица не обновлялась
+3
0
+3
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Саша наконец нашёл свой чемпионат. Пусть это и Кипр, но хоть так. Живёт в кайф, играет себе потихонечку. Что ещё нужно футболисту миллионеру на закате карьеры?
+6
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+6
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pavlenko_15
Машина!
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