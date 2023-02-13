На матч «ПСЖ» – «Бавария» назначен судья Оливер

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Стало известно, какие судьи будут работать на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник.

«ПСЖ» – «Бавария»

Судья – Майкл Оливер, ассистенты – Стюарт Берт, Саймон Беннетт, резервный арбитр – Энди Мэдли (все – Англия). ВАР – Томаш Квятковски (Польша), АВАР – Стюарт Эттуэлл (Англия).

«Милан» – «Тоттенхэм»

Судья – Сандро Шерер, ассистенты – Стефан Де Алмейда, Беким Зогай, резервный арбитр – Лукас Фэндрих (все – Швейцария). ВАР – Марко Фриц (Германия), АВАР – Федаи Сан (Швейцария).

Оба матча состоятся 14 февраля и начнутся в 23:00 по московскому времени.

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52 комментария

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Kirsan Sumbayev
Ответ Ди Ди
Кан?
Жиру
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Уэмбли Стедиум
Высплюсь днём .У нас начинается в 1.00 ночи
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Интересно, у кого ещё в день рождения начинается плей-офф помимо меня
Держи в курсе, всем очень интересно (нет)
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Ди Ди
Кан?
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Бухгалтер2021
псж до свиданье
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Интересно, у кого ещё в день рождения начинается плей-офф помимо меня
Спасибо что напомнил, надо будет друга не забыть поздравить
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Alexandr Donskoy
Ответ Tollie
удачи мюнхенскому мешку вынести вперед ногами каталонский балет.
Кто то обидел?
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hedgehog111
Ответ иц а мэн
Победит реал
сасать
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Герман Сергеевич
Ответ che kaif
Главное не Айтекин
его на ответочки ставят
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Tim Abdullin
Оливер Кан? )
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Tollie
удачи мюнхенскому мешку вынести вперед ногами каталонский балет.
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Уэмбли Стедиум
О Оливер.Значит кого то на носилках увозят с поля
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Игорь Ерофеенков
Ответ иц а мэн
Победит реал
победит любовь, 14 февраля все-же 😅😅😅
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PSG Forever
Ответ che kaif
Главное не Айтекин
Оливер не особо лучше него
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ mr kovalsky
Куда ему учиться, если 24/7 в спортсе сидит?
Ну можно же хотя-бы местоимения научиться писать? ☹️
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Алексей Петров
вперед мои отважные 🐐🐓и 🐢💢💢💢💢
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Совесть Черданцева
Хорошо хоть не Кашшаи
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mr kovalsky
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты бы писать научился, потом уже про футбол обсуждай 😂
Куда ему учиться, если 24/7 в спортсе сидит?
+2
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бек саидов
Матч обещает быть зрелищным из за того что будеть судить Оливер
0
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Рустам Атаев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Интересно, у кого ещё в день рождения начинается плей-офф помимо меня
Ждёшь в свой день рождения плюсов 😀
+4
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Рустам Атаев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты бы писать научился, потом уже про футбол обсуждай 😂
ты что ли любитель чужих анкет 😆
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Уэмбли Стедиум
Ответ Ебздрогыч
В день всех влюбленных Бавария будет любить ПСЖ. Крепко любить!
Бавария займётся любовью.Немецкое порно
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Рустам Атаев
Ответ Last Hero
Так он тебя спародировал
Научись грамотно писать .Ок?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Alex Pron
А фамилию трудно написать?
Майкл Оливер зовут его
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Рустам Атаев
победит ручной судья реала. Ну а по сути у этого слабого реала шансов нет,реал будет уничтожит.
Ты бы писать научился, потом уже про футбол обсуждай 😂
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