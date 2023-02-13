На матч «ПСЖ» – «Бавария» назначен судья Оливер
Стало известно, какие судьи будут работать на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник.
Судья – Майкл Оливер, ассистенты – Стюарт Берт, Саймон Беннетт, резервный арбитр – Энди Мэдли (все – Англия). ВАР – Томаш Квятковски (Польша), АВАР – Стюарт Эттуэлл (Англия).
Судья – Сандро Шерер, ассистенты – Стефан Де Алмейда, Беким Зогай, резервный арбитр – Лукас Фэндрих (все – Швейцария). ВАР – Марко Фриц (Германия), АВАР – Федаи Сан (Швейцария).
Оба матча состоятся 14 февраля и начнутся в 23:00 по московскому времени.
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