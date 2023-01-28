Педри забил 3 гола в 4 последних матчах. У хавбека «Барсы» 5 мячей в сезоне Ла Лиги – это его рекорд
Педри забил 3 гола в 4 последних матчах за «Барселону».
Сегодня 20-летний хавбек отличился в матче 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0, идет второй тайм). Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также Педри забил в прошлом туре Ла Лиги против «Хетафе» (1:0) и в финале Суперкубка Испании против «Реала» (3:1). Испанец не отличился забитым мячом лишь в 1/4 финала Кубка Испании против «Реал Сосьедада» (1:0).
На счету Педри 5 забитых мячей в текущем сезоне Ла Лиги. Это его лучший результат в турнире. До этого Педри не забивал больше 3 мячей в чемпионате Испании. Он выступает за «Барселону» с 2020 года.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Шулерок🤡
Главное, чтобы продолжал в том же духе и без травм !