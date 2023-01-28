Педри забил 3 гола в 4 последних матчах. У хавбека «Барсы» 5 мячей в сезоне Ла Лиги – это его рекорд

Теги Барселона Ла Лига рекорды Жирона Педри Футбол

Педри забил 3 гола в 4 последних матчах за «Барселону».

Сегодня 20-летний хавбек отличился в матче 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0, идет второй тайм). Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также Педри забил в прошлом туре Ла Лиги против «Хетафе» (1:0) и в финале Суперкубка Испании против «Реала» (3:1). Испанец не отличился забитым мячом лишь в 1/4 финала Кубка Испании против «Реал Сосьедада» (1:0).

На счету Педри 5 забитых мячей в текущем сезоне Ла Лиги. Это его лучший результат в турнире. До этого Педри не забивал больше 3 мячей в чемпионате Испании. Он выступает за «Барселону» с 2020 года.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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14 комментариев

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Shuller18
Ответ A Buk
так "полено" по результативным действиям не уступает кроосу))
В Примере у полена 0+2 (одна с фолом), у Крооса 2+2.
+1
-3
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GuruFutbola
Маленький гений прогрессирует из сезона в сезон)
0
0
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ruslanych
Парнишка все может на поле, надо брать больше на себя.
0
0
0
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A Buk
Ответ Shuller18
Сейчас бы сравнивать полено с Кроосом...
так "полено" по результативным действиям не уступает кроосу))
+2
0
+2
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Shuller18
Ответ A Buk
гави: 1 + 5, кросс: 2 + 4. что с лицом?)
Сейчас бы сравнивать полено с Кроосом...
+1
-7
-6
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A Buk
Ответ Shuller18
Добивать в пустые это заявка на ЗМ прямо. Слушай, а сколько у нового Иньесты голевых?
гави: 1 + 5, кросс: 2 + 4. что с лицом?)
+4
0
+4
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ljolik888
Отличный сезон проводит Педри - надеюсь будет ещё лучше !
+1
0
+1
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Shuller18
Ответ rigobersong
Должун🤡 Шулерок🤡
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
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Пепси пеналдувич
Ответ rigobersong
Должун🤡 Шулерок🤡
Они еще после матча с Реалом, и голов двух молодых бриллиантов заткнулись)
+14
-3
+11
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Hella black
Монстр ! Как же приятно что этот парень у нас
+3
0
+3
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rigobersong
Должун🤡

Шулерок🤡
+32
-2
+30
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Пепси пеналдувич
Ого! Последние матчей 5 и правда в Атаку больше ходить начал.
+11
0
+11
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Ramil Usmanov
Педри, вперёд - к новым свершениям!!!
+1
0
+1
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Кирилл
Педри очень хорош на этом отрезке.
Главное, чтобы продолжал в том же духе и без травм !
+8
0
+8
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