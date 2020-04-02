😭Пике вспомнил о победе над «Реалом» со счетом 6:2. Касильяс в ответ написал, сколько раз Мадрид брал ЛЧ

Защитник «Барселоны» вспомнил о победе над «Реалом» в 2009 году.

Ровно 11 лет назад «блауграна» обыграла «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 6:2. Один из голов забил Пике.

«11 лет!» – написал Пике в твиттере, приложив видео моментов матча.

Игроку каталонце ответил бывший вратарь , участвовавший в том матче.

«11+2 = 13», – написал Касильяс, намекая на 13 побед «Реала» в Лиге чемпионов.

На момент публикации запись Пике собрала 34,4 тысячи лайков, Касильяса – 32,9.

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