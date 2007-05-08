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    Эвребе о матче «Барселоны» и «Челси»: «Хотел бы я, чтобы у меня была помощь VAR»

    Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Том-Хеннинг Эвребе видеоповторы Футбол

    Бывший норвежский арбитр Том-Хеннинг Эвребе рассказал о том, что его семье угрожали после работы в полуфинале Лиги чемпионов-2008/09 между «Барселоной» и «Челси» (1:1).

    – Хотел бы я, чтобы в тот день у меня была помощь VAR.

    За два часа из довольно уважаемого судьи я превратился в самого большого придурка в мире футбола.

    После игры нас (судей – прим. Sports.ru) сопровождала полиция, пока мы не сели в самолет и не вернулись домой.

    - Вы решили завершить карьеру. Вам стали поступать угрозы.

    – Они начались скорее из-за разочарования людей в связи с тем, что они не выиграли в том матче, из-за моего участия в этом, чем из-за реального желания убить меня и мою семью.

    - УЕФА посоветовал вам молчать.

    – Они хотели, чтобы сперва завершилось расследование в отношении этого матча. Они не хотели, чтобы в прессе были комментарии, которые могли бы усугубить ситуацию.

    Но было бы очень хорошо иметь возможность публично высказать все, что я чувствовал в тот момент, – поведал Эвребе.

    Система видеоповторов VAR используется во всех ведущих чемпионатах Европы, кроме Англии. С этого сезона система есть в плей-офф Лиги чемпионов.

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