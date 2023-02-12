Майкон о бразильцах в РПЛ: «Деньги – не мотивация. Главные причины – любовь к футболу и его развитие в России»

Теги Зенит Вагнер Лав Дуглас Майкон премьер-лига Россия Халк Малком Футбол

Дуглас Майкон считает, что бразильцы переходят в Мир РПЛ не ради денег.

– Не так давно были слухи о бразильцах в «Зените», например, про Малкома в «ПСЖ». Как вы считаете, какая вообще мотивация у футболистов играть в России, кроме денег?

– Считаю, деньги совершенно не являются мотивацией для бразильских футболистов, которые переходят в российские клубы. В России играли очень знаменитые футболисты из Бразилии, такие как Халк, Вагнер Лав.

Главными причинами переезда в Россию являются любовь к футболу и то, что российский футбол очень активно развивался в последние годы. Да, сейчас есть отстранение, но до этого клубы неплохо играли в еврокубках, – сказал бывший защитник сборной Бразилии и «Интера».

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15 комментариев

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инок
По одной методичке они все говорят, не верьте им.
Для бразильцев в России деньги всегда важнее футбола.
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Андрей Андреев
Что же тогда ты в Интере играл,а не в нашем Зените?
+1
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Sinister Kid
Развиватели, влюблённые в игру🤣🤣🤣
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Ответ Кирилл Смирнов
Деньги всегда были и есть мотивацией. Говорить, что Вагнер Лав или Мальком приехали,потому что жуть как хотели развиваться футбол именно в России - ну такое себе. Вагнер полюбил Россию гораздо позже,потому что оценил отношение к себе. Равно как и другие,в том числе и менее заметные легионеры Но в первую очередь, они ехали и едут зарабатывать деньги.
Вагнер, в принципе, приехал во времена, когда рпл ещё можно было рассматривать, как трамплин в топ-5.
+2
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+2
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Да-да, особенно для бразильцев деньги настолько не главное, что они легко в расцвете карьеры меняют АПЛ на Китай. От большой любви.
+1
0
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MyGerodot
Всё просто. К нам едут те бразильцы, которым приходится выбирать и по ещё одному, кроме денег, показателю - игровое время. Когда то и другое в порядке - это кайф для влюблённых в футбол ребят.
+3
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+3
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Илья Игнатьев
Это точно Дуглас Майкон, а не Майкон, который играл в Локомотиве?)
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Ностальгическое Дерьмо
Развитие футбола в России бразильцами
Это как анекдот про отель "Развитие", где тебе администратор на ресепшене говорит: Здравствуйте, вы остановились в развитии!
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-1
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portvein-psih
Хахаахаа
+1
0
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Максим Черкашин
Играют за идею.😄
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Роман Князефф
😂😂😂😂😂
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Cruel Snake
Деньги, деньги и деньги...
Мотивация и главный стимул
+1
-1
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blaugrano
Наверняка говорит и сам себе не верит.
+5
-1
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Кирилл Смирнов
Деньги всегда были и есть мотивацией. Говорить, что Вагнер Лав или Мальком приехали,потому что жуть как хотели развиваться футбол именно в России - ну такое себе. Вагнер полюбил Россию гораздо позже,потому что оценил отношение к себе. Равно как и другие,в том числе и менее заметные легионеры
Но в первую очередь, они ехали и едут зарабатывать деньги.
+16
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+16
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Black Phoenix
... без еврокубков, ага. Конечно, для легионеров сейчас деньги - главная мотивация, и чуть ли не единственная.
+7
-1
+6
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