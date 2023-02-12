Майкон о бразильцах в РПЛ: «Деньги – не мотивация. Главные причины – любовь к футболу и его развитие в России»

считает, что бразильцы переходят в Мир не ради денег.

– Не так давно были слухи о бразильцах в « », например, про в «ПСЖ». Как вы считаете, какая вообще мотивация у футболистов играть в России, кроме денег?

– Считаю, деньги совершенно не являются мотивацией для бразильских футболистов, которые переходят в российские клубы. В России играли очень знаменитые футболисты из Бразилии, такие как , Вагнер Лав.

Главными причинами переезда в Россию являются любовь к футболу и то, что российский футбол очень активно развивался в последние годы. Да, сейчас есть отстранение, но до этого клубы неплохо играли в еврокубках, – сказал бывший защитник сборной Бразилии и «Интера».

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