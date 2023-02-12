Алаев о Winline Зимнем кубке РПЛ: «В Сочи реально проводить такой турнир. Вопрос уже в проработке»

Президент Мир РПЛ высказался о будущем Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Мероприятие мне понравилось, было непросто его организовать. Думаю, получилось хорошо. Любой турнир лучше, чем обычные матчи. Все клубы остались довольны.

Многие уже звонили с предложениями по следующему году. Хотелось бы, чтобы расширились география и число участников. Если бы турнир проходил в России, то болельщиков было бы больше, но сейчас нам не позволяет инфраструктура.

В Сочи реально проводить такой турнир. Вопрос уже в проработке», – сказал .