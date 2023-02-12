Алаев о Winline Зимнем кубке РПЛ: «В Сочи реально проводить такой турнир. Вопрос уже в проработке»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Краснодар Александр Алаев Сочи Кубок РПЛ Футбол

Президент Мир РПЛ высказался о будущем Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Мероприятие мне понравилось, было непросто его организовать. Думаю, получилось хорошо. Любой турнир лучше, чем обычные матчи. Все клубы остались довольны.

Многие уже звонили с предложениями по следующему году. Хотелось бы, чтобы расширились география и число участников. Если бы турнир проходил в России, то болельщиков было бы больше, но сейчас нам не позволяет инфраструктура.

В Сочи реально проводить такой турнир. Вопрос уже в проработке», – сказал Александр Алаев.

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2 комментария

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Никому_никабельный
Главное вопрос в проработке. Как и 100500 других вопросов. В нужном направлении движемся товарищи
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Шарапов
Сейчас в Сочи до 5 градусов и снег с дождём. Не самые комфортные условия для матчей и тренировок. Да и многие представители клубов говорят, что в Сочи сборы дороже выходят, чем в ОАЭ
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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