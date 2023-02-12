Ивич о 2-м месте «Краснодара» на Winline Зимнем кубке РПЛ: «Знаем, что хотим и где хотим находиться. Работаем над этим»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Кубок РПЛ Футбол

Владимир Ивич оценил 2-е место «Краснодара» на Winline Зимнем кубке РПЛ.

«В двух из трех игр мы играли в интересный и хороший футбол. Для того чтобы быть идеальными, нам нужно тяжело работать каждый день.

Что мне не понравилось? Определенно я выделю матч со «Спартаком» [0:4]. Да, мы совершали ошибки, у нас были хорошие шансы, но все случается, это предсезонная игра. Это ошибки, над которыми мы работаем.

Мы знаем, что мы хотим и где хотим находиться, и мы работаем над этим, вот и результат», — сказал главный тренер «Краснодара».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий