Кукурелья о «Челси»: «Сложный старт, давление в «Брайтоне» не так велико. Но играть здесь – мечта»

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Защитник Марк Кукурелья признал проблемным начало этапа в «Челси».

«Я наслаждаюсь этим временем, но, конечно, начало тяжелое.

Давление здесь выше, побеждать требуется в каждом матче. В «Брайтоне» ситуация другая, давление не столь велико, а сам клуб не такой большой.

Я знаю, что каждую субботу соперники настроены обыграть нас. Но для меня это прекрасная возможность, играть за этот клуб – мечта любого футболиста», – сказал испанец, которого летом подписали за 55+7 млн фунтов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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