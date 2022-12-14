Кукурелья о «Челси»: «Сложный старт, давление в «Брайтоне» не так велико. Но играть здесь – мечта»
Защитник Марк Кукурелья признал проблемным начало этапа в «Челси».
«Я наслаждаюсь этим временем, но, конечно, начало тяжелое.
Давление здесь выше, побеждать требуется в каждом матче. В «Брайтоне» ситуация другая, давление не столь велико, а сам клуб не такой большой.
Я знаю, что каждую субботу соперники настроены обыграть нас. Но для меня это прекрасная возможность, играть за этот клуб – мечта любого футболиста», – сказал испанец, которого летом подписали за 55+7 млн фунтов.
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