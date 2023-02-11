Поттер про 1:1 с «Вест Хэмом»: «Челси» контролировал игру, но легко пропустил. Положительные моменты были, игроки привыкают к АПЛ»
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (1:1) в АПЛ.
«Думаю, положительные моменты в нашем выступлении были видны, особенно в первом тайме. Мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым матчем, и нам есть куда двигаться дальше.
Сейчас идет процесс адаптации ребят к скорости, к игровому времени, так что стабильно делать то, что мы хотим, – это вызов. Поэтому в игре были положительные моменты.
Нужно, чтобы в вашу пользу складывались определенные мелочи, но этого сейчас не происходит. Однако такова жизнь, тут не на что жаловаться. Сегодня были положительные моменты и проявления хорошей атакующей игры в исполнении футболистов, привыкающих к АПЛ.
Мы действительно контролировали ход матча, но пропустили слишком легко. Подобное заводит толпу и затрудняет игру, нам нужно лучше работать в таких ситуациях. И этот опыт поможет нам стать лучше», – сказал Поттер в эфире BT Sport.
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