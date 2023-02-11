Поттер про 1:1 с «Вест Хэмом»: «Челси» контролировал игру, но легко пропустил. Положительные моменты были, игроки привыкают к АПЛ»

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (1:1) в АПЛ.

«Думаю, положительные моменты в нашем выступлении были видны, особенно в первом тайме. Мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым матчем, и нам есть куда двигаться дальше.

Сейчас идет процесс адаптации ребят к скорости, к игровому времени, так что стабильно делать то, что мы хотим, – это вызов. Поэтому в игре были положительные моменты.

Нужно, чтобы в вашу пользу складывались определенные мелочи, но этого сейчас не происходит. Однако такова жизнь, тут не на что жаловаться. Сегодня были положительные моменты и проявления хорошей атакующей игры в исполнении футболистов, привыкающих к АПЛ.

Мы действительно контролировали ход матча, но пропустили слишком легко. Подобное заводит толпу и затрудняет игру, нам нужно лучше работать в таких ситуациях. И этот опыт поможет нам стать лучше», – сказал Поттер в эфире BT Sport.

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20 комментариев

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QWertY
Хороший матч от Гарри, харе критиковать. Просто новички не до конца поняли его квидичбол
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CFCheadhunter
Единственное, что контролировал Челси - пульс лежащего больного. Они вообще вспотели сегодня?
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Люди Как люди
Поттер ты о чём? Тебе не место в Стэффорде.
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Rustam Abdullayev
Зря уволили тухелья такими вложениями тухель бы игру наладилбы.
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art57
Поттер: "игроки привыкают к АПЛ..." - те, кто не привык были лучшими на поле. Короче, вся команда к тебе не может привыкнуть, это мед. факт.
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Промах Мораты
Ага. Контролировал. Особенно, когда со стандарта пропустили. Игра мусор
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Милан. Тонали. 8.
Когда его наконец уже уволят? 🤔
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Born is the King
Поттер приводил Брайтон к 17,16,15 и 9 месту в Апл. А сейчас ведёт лучший клуб мира 2020-21 г к 9 месту.
Надо однозначно дать ему предсезонку ведь пример Брайтона показывает,что Поттер отлично поднимает клуб
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DolJun
пусть ставит свою игру, у него еще пол сезона и, как минимум, предсезонка. главное ни в какие левые еврокубки не вляпаться, если уж лч не светит
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KerroChelsea
Поттер, прекрати уже нести чушь, а начни что-нибудь делать.
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HellLight
потер тренер уровня боули
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Мойес > поттер
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max bogomazov
Смотрел матч чуть не уснул от скуки. Игра Челси это полный п.. Вест Хэм если бы играл больше в атаку мог бы задавить их.
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Born is the King
Ответ Febos_
единственный позитивный момент это игра Энцо Фернандеса , а этот физручелла даже имея такую буст в команде всё равно не показывает никакого прогресса в игре , наоборот раз за разом со своими провалными заменами во вторых таймах доказывает свою несостоятельность
Бадиашиль и Мадуэке тоже норм. Мадуэке очень обострял справа
+2
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Линур Салимов
Ответ Febos_
единственный позитивный момент это игра Энцо Фернандеса , а этот физручелла даже имея такую буст в команде всё равно не показывает никакого прогресса в игре , наоборот раз за разом со своими провалными заменами во вторых таймах доказывает свою несостоятельность
Буст не буст, но и Москва не сразу строилась
В стартовом составе, на секундочку было 5 новых игроков которые в команде +-месяц
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Febos_
единственный позитивный момент это игра Энцо Фернандеса , а этот физручелла даже имея такую буст в команде всё равно не показывает никакого прогресса в игре , наоборот раз за разом со своими провалными заменами во вторых таймах доказывает свою несостоятельность
+1
-1
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Акира_1
Какие он положительные моменты увидел? Все, что игроки делают - это чистая импровизация и индивидуальные действия. Одно ясно, что сам он с этой должности не свалит без неустойки.
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Born is the King
Поттер во время тренировок бросает мяч игрокам , а сам идёт читать Байрона. До этого времени у меня были сомнения ,но после этой игры их не осталось. Это Байрон
+10
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deadjoker
Игра в атаке ад. Игроки бегут вдвоем за мячом в одну зону, никто не знает что делать.
+16
-1
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Heath...
Большой вопрос в том, что вы хотите делать? Ни одной идеи за эти полгода лично я не увидел, тренерской руки ноль.
+19
-1
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