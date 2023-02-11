Бердыев после 0:2 от «Спартака»: «Пока этот «Сочи» не бердыевский. Знаем, над чем работать на третьем сборе»

оценил поражение «Сочи» от « » (0:2) в Winline Зимнем кубке .

«В первом тайме был определенный период, где мы правильно играли, но в целом есть удовлетворение от турнира, потому что организация хорошая, участие в таких турнирах очень важно. Теперь у нас есть полная картина того, над чем работать на третьем сборе, это очень важно.

Если в целом брать турнир, группа атаки очень понравилась, хорошо использует пространство, есть удовлетворение. Хорошо, что состоялась эта игра, много вскрыла в обороне, здесь есть над чем работать. Удовлетворен турниром.

Дай бог, чтобы Сарвели ненадолго выпал. Сейчас мы примерно понимаем, что будет на третьем сборе. Пока этот «Сочи» не бердыевский, когда поработаем на третьем сборе над атакой, там уже можно будет что‑то говорить», — сказал главный тренер « ».

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