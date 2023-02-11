Бердыев после 0:2 от «Спартака»: «Пока этот «Сочи» не бердыевский. Знаем, над чем работать на третьем сборе»

Теги Спартак Курбан Бердыев премьер-лига Россия Сочи Кубок РПЛ Футбол

Курбан Бердыев оценил поражение «Сочи» от «Спартака» (0:2) в Winline Зимнем кубке РПЛ.

«В первом тайме был определенный период, где мы правильно играли, но в целом есть удовлетворение от турнира, потому что организация хорошая, участие в таких турнирах очень важно. Теперь у нас есть полная картина того, над чем работать на третьем сборе, это очень важно.

Если в целом брать турнир, группа атаки очень понравилась, хорошо использует пространство, есть удовлетворение. Хорошо, что состоялась эта игра, много вскрыла в обороне, здесь есть над чем работать. Удовлетворен турниром.

Дай бог, чтобы Сарвели ненадолго выпал. Сейчас мы примерно понимаем, что будет на третьем сборе. Пока этот «Сочи» не бердыевский, когда поработаем на третьем сборе над атакой, там уже можно будет что‑то говорить», — сказал главный тренер «Сочи».

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4 комментария

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Кеша
Хорошо , что Бердыев вернулся . Все -таки сильных тренеров в нашем чемпионате пересчитать по пальцам . А от тренера многое зависит , а том числе зрелищность чемпионата .
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Kit Belleu
Сколько верёвочке не вейся, а все равно к автобусу придёт.100 пудов.
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Ильдар Фарукшин
Мэтр, ни чего лишнего не сказал и всё по делу. Но всё равно хорошо, что в Спартак не взяли его
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Зверёк
Ждём сильный Сочи Курбан Бекиич.
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