Глушаков и «Пари НН» близки к подписанию контракта до конца сезона

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Пари НН Чемпионат.com Футбол

Денис Глушаков, скорее всего, перейдет в «Пари НН». 

По информации «Чемпионата», стороны близки к заключению контракта до конца сезона. 

Напомним, 36-летний полузащитник присоединился к нижегородской команде на сборе после расторжения контракта с «Химками». 

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь

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9 комментариев

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Хаэим Джедай
прошло 6 лет со времен когда , уже легендарный капитан спартака приводил команду к чемпионству.
Он уже и тогда был не молод, но вот гляди ж как востребован до сих пор. 36 лет а он на раз два находит себе клуб в РПЛ.
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Кирилл Голивец
Имеет опыт общения с чехами, скоро будут парижане.

Так Дениску иноагентом* признают.
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Хаэим Джедай
Классный игрок за неделю нашел себе место в РПЛ
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Хаэим Джедай
Ответ Ебздрогыч
Лучше в Локо, чтоб веселее было!
Он некрасиво уходил.
Типа- ухожу из Локо потому что хочу трофеев.
Трофеев потом Локо взял больше чем спартак, но слово не воробей ....
+3
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Геннадий Тимченко
До конца сезона будут близки к подписанию или всё же планируют подписать❓🤔
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ебздрогыч
Лучше в Локо, чтоб веселее было!
Не надо, слишком много легенд будет.
+3
-1
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Андрей Балакин
Глушаков хороший футболист.
Почему наш клуб не подписал Дзюбу?
+1
-1
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Apol
Кому-то еще приятно видеть эту пропившую рожу?
0
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Ебздрогыч
Лучше в Локо, чтоб веселее было!
+4
-4
0
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