Глушаков и «Пари НН» близки к подписанию контракта до конца сезона
Денис Глушаков, скорее всего, перейдет в «Пари НН».
По информации «Чемпионата», стороны близки к заключению контракта до конца сезона.
Напомним, 36-летний полузащитник присоединился к нижегородской команде на сборе после расторжения контракта с «Химками».
С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Он уже и тогда был не молод, но вот гляди ж как востребован до сих пор. 36 лет а он на раз два находит себе клуб в РПЛ.
Так Дениску иноагентом* признают.
Типа- ухожу из Локо потому что хочу трофеев.
Трофеев потом Локо взял больше чем спартак, но слово не воробей ....
Почему наш клуб не подписал Дзюбу?