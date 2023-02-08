Глушаков и «Пари НН» близки к подписанию контракта до конца сезона

, скорее всего, перейдет в « ».

По информации «Чемпионата», стороны близки к заключению контракта до конца сезона.

Напомним, 36-летний полузащитник присоединился к нижегородской команде на сборе после расторжения контракта с «Химками».

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.