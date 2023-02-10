Эдегор о «Реале»: «Будь я испанцем, мне давали бы больше времени, возможно. Пресса набросилась – я не оправдал хайп. В футболе ты либо лучший в истории, либо дерьмо»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор считает, что получал бы больше шансов в «Реале», если бы был испанцем.

Норвежец стал игроком «Мадрида» в 16 лет, он был в клубе с 2015 года и прошел через несколько аренд, а в 2021-м был продан в «Арсенал». Всего у него 11 матчей за основную команду «Реала».

«Мы с клубом подготовили план – каждый день я должен был тренироваться с первой командой, а потом получать игровое время в команде B. Тогда казалось, что это разумно, но вышло так, что я в итоге не нашел себе места ни в одной из этих команд.

Я не работал с командой В постоянно, поэтому не нащупал связи с патнерами. А в первой команде я был просто каким-то ребенком, который пришел сюда потренироваться. Я не участвовал в матчах. Я чувствовал себя немного аутсайдером. Я застрял между этими командами.

Я потерял искру, которая была свойственна моей игре. Какое-то время я действовал слишком надежно. Я больше беспокоился о том, чтобы не наделать ошибок, и не думал о том, чтобы показывать свой футбол. А моя игра всегда была направлена на то, чтобы сделать разницу. Исполнить сложный пас. Сейчас я могу понять, почему так получилось. Я еще был маленьким ребенком, но понял, что нужно быть безжалостным. Тебе должно быть наплевать. Ты должен показывать на поле настоящего себя.

Пару лет я просто не прогрессировал.

Пресса набросилась на меня за то, что я не оправдал весь тот хайп. Я был легкой мишенью. Если вы действительно знаете меня, то видите, что я много улыбаюсь. Но думаю, что со стороны мое лицо иногда выглядит более сердитым, чем я есть на самом деле! Им было легче писать о том, как тяжело проходит моя адаптация.

Помню, как читал заголовок в духе: «Теперь для Мартина Эдегора наступил судьбоносный момент».

И я такой: «Судьбоносный? Мне 18 лет!»

Возможно, если бы я был испанцем, мне давали бы больше времени, чтобы расти. Честно говоря, я не знаю. В конце концов, такова природа этой хайп-машины. В современном футболе не бывает среднего – либо ты лучший игрок в истории, либо ты дерьмо.

Послушайте, я хочу прояснить, что не жалуюсь на время в «Реале». Нисколько. Переход в «Мадрид» пошел мне на пользу. Я очень много узнал о том, что нужно, чтобы достичь вершины. Я наблюдал, тренировался и учился у лучших игроков мира, моих кумиров. Я играл на «Бернабеу». Я научился жесткости, узнал, как справляться с трудностями. Это часть того, кем я стал сейчас. Это причина, по которой сейчас я здесь», – написал капитан «Арсенала» в колонке для The Players’ Tribune.

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23 комментария

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kaka10
Ответ BoGaL
На счет «был бы я испанцем» с Мадридом не прокатит! Просто был топовый Модрич и Кросс уровня которых Мартин и сейчас не достиг, в будущем вполне возможно но не сейчас
Учитывая сколь мало испанцев играет в основе Мадрида, тут Одегард вообще бред несёт. Всё таки большинство футболистов тупые, очередной персонаж доказывает это
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BoGaL
Ответ Marcus-light
Если не прокатит, почему тогда болельщики так лояльны к Себальосу и с огромным теплом к Лукасу Васкесу и Карвахалю? Потому что они стараются!
Они могут быть к ним лояльны сколько угодно игровых минут им это не прибавляет они как были игроками ротации так и остались за исключением Дани, и то был бы сменщик выше уровнем играл бы он вне зависимости от паспорта
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113k
когда один один футболист показал формулу успеха
Уэльс, Гольф, Мадрид!
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rigobersong
Т.е. у Эдегора получилось наоборот, в детстве срубить деньги с мешка и заработать на безбедную старость, а потом начать играть в футбол:))
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ernar11
Просто в Реале не было места в схеме для атакующего полузащитника, вот ему и давали мало шансов. А он сам видимо не захотел переучиваться играть глубже на позиции ЦП и к тому же бороться за место в основе.
В итоге, выиграли от перехода в Арсенал все. Реал получил большие деньги, а Эдегор место в основе.
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Marcus-light
Ответ BoGaL
На счет «был бы я испанцем» с Мадридом не прокатит! Просто был топовый Модрич и Кросс уровня которых Мартин и сейчас не достиг, в будущем вполне возможно но не сейчас
Если не прокатит, почему тогда болельщики так лояльны к Себальосу и с огромным теплом к Лукасу Васкесу и Карвахалю? Потому что они стараются!
+1
0
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здоровяк
Ответ Harut Hovsepyan
Икер, Рамос, Карвахаль ... нет?
Хаби Алонсо
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M93
В таких огромных клубах нужно или сразу быть суперталантом или нужно терпеть, ждать своего шанса, времени.

Ведь если взять, то в чем-то похожие проблемы были у Иско, есть у Асенсио, Себальос вообще по арендам походил в тот же Арсенал. А сейчас может так получиться, что оба останутся.
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Хасбулат Махаев
Нет, тебе просто не хватило терпения. Вальверде тебе пример.
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Harut Hovsepyan
Ответ 1skandeR
Последней звездой Реала был испанец Рауль, а больше и вспомнить некого. Если в говорить про Эдегора, то он действительно был молод и только набирался опыта, поэтому шансов попасть в основу изначально было мало.
Икер, Рамос, Карвахаль ... нет?
+6
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Harut Hovsepyan
Тем временем, испанцы в Реале - Карвахаль, Начо, Асенсио, Себальос, Васкез - игроки, которым пришлось пройти через такой сложный путь, что многим и не снился, чтобы сейчас оставаться в команде!

Просто они - бойцы, вытерпели конкуренцию против лучших игроков поколения, а Эдегор - нет. Вот и все!
0
-4
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1skandeR
Последней звездой Реала был испанец Рауль, а больше и вспомнить некого.
Если в говорить про Эдегора, то он действительно был молод и только набирался опыта, поэтому шансов попасть в основу изначально было мало.
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ASH11
Такое разделение не только в футболе, а по сути везде.
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здоровяк
Ответ Brigande
Точно , в Мадриде же только испанцы добиваются успеха , особенно если учесть что несколько матчей назад в составе было ровно ноль испанцев . Еще одна размазня , которому вечно все мешает , один он д’Артаньян .
Когда Эдегор был в Мадриде у Переса был курс на испанизацию команды
+1
-3
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здоровяк
Ответ SadlerRG
Пример Магуайра показывает, что даже во второй категории можно быть лучшим.
Пример Магуайра показывает, что даже у холодильников есть шанс в футболе
+11
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Сикарио
Играй дальше, развивайся, может Реал даст еще один шанс.
0
-1
-1
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Кино Музыка
Судя по Винисиусу, нужно быть скорее бразильцем.
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Brigande
Точно , в Мадриде же только испанцы добиваются успеха , особенно если учесть что несколько матчей назад в составе было ровно ноль испанцев . Еще одна размазня , которому вечно все мешает , один он д’Артаньян .
🤣🤣🤣
Размазня в свои 24 капитанит в Арсенале и тащит их к титулу
+25
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Бегис
в Реале и испанцев то почти нет
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Brigande
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Нургалиев Разрешил
Жаль, что ушел. Удачи и надеюсь вернется
0
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SadlerRG
Пример Магуайра показывает, что даже во второй категории можно быть лучшим.
+10
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BoGaL
На счет «был бы я испанцем» с Мадридом не прокатит!
Просто был топовый Модрич и Кросс уровня которых Мартин и сейчас не достиг, в будущем вполне возможно но не сейчас
+9
-4
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