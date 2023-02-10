Эдегор о «Реале»: «Будь я испанцем, мне давали бы больше времени, возможно. Пресса набросилась – я не оправдал хайп. В футболе ты либо лучший в истории, либо дерьмо»

считает, что получал бы больше шансов в «Реале», если бы был испанцем.

Норвежец стал игроком « » в 16 лет, он был в клубе с 2015 года и прошел через несколько аренд, а в 2021-м был продан в «Арсенал». Всего у него 11 матчей за основную команду «Реала».

«Мы с клубом подготовили план – каждый день я должен был тренироваться с первой командой, а потом получать игровое время в команде B. Тогда казалось, что это разумно, но вышло так, что я в итоге не нашел себе места ни в одной из этих команд.

Я не работал с командой В постоянно, поэтому не нащупал связи с патнерами. А в первой команде я был просто каким-то ребенком, который пришел сюда потренироваться. Я не участвовал в матчах. Я чувствовал себя немного аутсайдером. Я застрял между этими командами.

Я потерял искру, которая была свойственна моей игре. Какое-то время я действовал слишком надежно. Я больше беспокоился о том, чтобы не наделать ошибок, и не думал о том, чтобы показывать свой футбол. А моя игра всегда была направлена на то, чтобы сделать разницу. Исполнить сложный пас. Сейчас я могу понять, почему так получилось. Я еще был маленьким ребенком, но понял, что нужно быть безжалостным. Тебе должно быть наплевать. Ты должен показывать на поле настоящего себя.

Пару лет я просто не прогрессировал.

Пресса набросилась на меня за то, что я не оправдал весь тот хайп. Я был легкой мишенью. Если вы действительно знаете меня, то видите, что я много улыбаюсь. Но думаю, что со стороны мое лицо иногда выглядит более сердитым, чем я есть на самом деле! Им было легче писать о том, как тяжело проходит моя адаптация.

Помню, как читал заголовок в духе: «Теперь для Мартина Эдегора наступил судьбоносный момент».

И я такой: «Судьбоносный? Мне 18 лет!»

Возможно, если бы я был испанцем, мне давали бы больше времени, чтобы расти. Честно говоря, я не знаю. В конце концов, такова природа этой хайп-машины. В современном футболе не бывает среднего – либо ты лучший игрок в истории, либо ты дерьмо.

Послушайте, я хочу прояснить, что не жалуюсь на время в «Реале». Нисколько. Переход в «Мадрид» пошел мне на пользу. Я очень много узнал о том, что нужно, чтобы достичь вершины. Я наблюдал, тренировался и учился у лучших игроков мира, моих кумиров. Я играл на «Бернабеу». Я научился жесткости, узнал, как справляться с трудностями. Это часть того, кем я стал сейчас. Это причина, по которой сейчас я здесь», – написал капитан « » в колонке для The Players’ Tribune.

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