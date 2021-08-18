«Реал» может вернуть Эдегора из «Арсенала» в будущем. У клуба есть право первого отказа

Стало известно, на каких условиях полузащитник может вернуться из в «Реал».

22-летний норвежец сегодня перешел в лондонский клуб, сделка оценивается в 30 млн фунтов плюс бонусы.

не включил в соглашение пункт об обратном выкупе, как делает это регулярно, продавая молодых футболистов.

Вместо этого мадридцы получили право первого отказа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Реал» сможет подписать Эдегора, если повторит предложение третьего клуба «Арсеналу» о трансфере игрока. В таком случае решение останется за Мартином.

Вторую часть прошлого сезона Эдегор провел в «Арсенале» на правах аренды. За 14 матчей в он забил гол и сделал два результативных паса. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.