Эдегор о лидерстве «Арсенала» в АПЛ: «Мы можем достичь чего угодно. Никто не сможет меня в этом разубедить»
Мартин Эдегор высказался о лидерстве «Арсенала» в сезоне АПЛ.
«Мы в чемпионской гонке, но впереди долгий путь, и, поверьте, никто еще не думает о мае. Это клише, но мы идем от матча к матчу, от тренировки – к тренировке. Один шаг за раз.
Тем, кто все еще не верит в нашу команду, скажу следующее: мы можем достичь чего угодно. И никто не сможет меня в этом разубедить.
Я так горжусь быть капитаном этого клуба. Чувствую, что останусь здесь надолго», – сказал хавбек «Арсенала».
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