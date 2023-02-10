Эдегор о лидерстве «Арсенала» в АПЛ: «Мы можем достичь чего угодно. Никто не сможет меня в этом разубедить»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор высказался о лидерстве «Арсенала» в сезоне АПЛ.

«Мы в чемпионской гонке, но впереди долгий путь, и, поверьте, никто еще не думает о мае. Это клише, но мы идем от матча к матчу, от тренировки – к тренировке. Один шаг за раз.

Тем, кто все еще не верит в нашу команду, скажу следующее: мы можем достичь чего угодно. И никто не сможет меня в этом разубедить.

Я так горжусь быть капитаном этого клуба. Чувствую, что останусь здесь надолго», – сказал хавбек «Арсенала».

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4 комментария

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Liu Hai
Все идет к ранее немыслимому. Только не надо лажать как в игре против Дайча.
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Кино Музыка
Рад за него. До сих пор не понял, почему Реал не дал ему даже намека на шанс.
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Андрей Хенто
И во многом благодаря его потрясающей игре, очень прибавил Эдегор, обрёл стабильность и прекрасно дирижирует атакой канониров.
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Сижу на факсах Барселоны
100%. Это год Арсенала
+1
0
+1
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