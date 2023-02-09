Жоан Лапорта: «Не думаем о продаже Фати сейчас. «Барселона» возлагает на него большие надежды»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Ансу Фати Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможной продаже вингера Ансу Фати.

«Мы общались с его агентом, но Ансу – игрок «Барселоны», мы возлагаем на него большие надежды.

Сейчас мы не рассматриваем возможность его трансфера. Нельзя предсказать будущее, но сейчас он тот игрок, в которого мы по-настоящему верим. И мы не в курсе каких-либо действий со стороны игрока», – сказал Лапорта.

В текущем сезоне Фати провел 20 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Ему пора в Аль-Наср, будет играть всего тайм но ему и этого хватит чтобы забивать в отличие от 🍓
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Iuasamotu
Фати подрос, округлился и разучился играть в футбол. Лапорта просто нагнетает ценник, чтобы подороже продать балласт.
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Afinogenov
Ответ ljolik888
Начало в его исполнени было замечательным и если бы не травмы уверен , что сейчас он спокойно забивал бы 20 голов за сезон .
Начало было прекрасным. А если ещё и учитывая его возраст на тот момент... Вундеркинд!

Но я не знаю...Он какой-то "тяжёлый" был, что ли. Удар - его главная фишка. А мне кажется, этого мало и для Барсы, и вообще для тех авансов, которые ему выдавали.
Да, забивал, но тогда в Барсе такое творилось...Виллиан в один ужаснейший сезон для Челси тоже стал лидером и лучшим игроком, но на влияния на игру Азара у него не хватало таланта.

Вот когда я видел молодого Давида Силву, Азара, Неймара, Месси - было видно, что это потенциальные топ-игроки. Вот такое бывает сразу видно, понимаешь? А с Фати такого не было.

Но я ничего плохого про Фати не скажу, потому что он реально сильный игрок. Не первой скрипки, но потенциал большой.
И я бы ни в коем случае не списывал его со счетов. Если здоровье вернётся, найдет свою игру и, наверное, команду, то мировой футбол получит классного игрока.

Но хотелось, чтобы Барса грамотно воспользовалась своим активом, а Фати - заиграл в футбол. Будет печально, если такая яркая вспышка так печально загаснет.
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Бимбо TV
Да продайте же его уже!!!! Не прогрессирует он, травмотичен, топом уже врядли станет. А в Барсе где нужно доказывать в каждом матче свою состоятельность совсем не фонтан.
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nobrainnopain
Пошла реклама перед продажей
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ljolik888
Ответ Afinogenov
Я, если честно, никогда и не считал его топом. Да, он был лучиком надежды, когда у Барсы было совсем всё печально. Но особого восторга он не вызывал. А по травмам. Такое же говорили и про Роббена долгое время.
Начало в его исполнени было замечательным и если бы не травмы уверен , что сейчас он спокойно забивал бы 20 голов за сезон .
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Afinogenov
Ответ ljolik888
К сожалению. Но Фати скорее всего уже не будет топ форвардом . Конечно я хочу ошибаться , но здоровье не обманешь .
Я, если честно, никогда и не считал его топом. Да, он был лучиком надежды, когда у Барсы было совсем всё печально. Но особого восторга он не вызывал.

А по травмам.
Такое же говорили и про Роббена долгое время.
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ljolik888
Ответ rigobersong
Откуда такие вывыход, у него отличная статистика мин/гол, это после всех травм, парню всего 20 лет, если не будет делать глупых ошибок и слушать, что говорит тренер и мед штаб, станет большой звездой:)
Я буду только рад , если Фати вернётся к своей лучшей версии . Но именно травмы могут сыграть большые проблемы , ни каждый сможет морально идти встык после них .
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Afinogenov
Будь это не Барса, а какая-нибудь другая команда, то сделали бы классную пиар-кампанию вокруг Фати, и давно продали его за кругленькую сумму.
Хотя, о чём речь, если Барса даже Ибрагимовича после неудачной половины сезона(!) умудряется продать за двадцатку :)
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rigobersong
Ответ ljolik888
К сожалению. Но Фати скорее всего уже не будет топ форвардом . Конечно я хочу ошибаться , но здоровье не обманешь .
Откуда такие вывыход, у него отличная статистика мин/гол, это после всех травм, парню всего 20 лет, если не будет делать глупых ошибок и слушать, что говорит тренер и мед штаб, станет большой звездой:)
+2
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mutnyy
До травмы топ игроком был, щас сдулся
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ljolik888
К сожалению. Но Фати скорее всего уже не будет топ форвардом . Конечно я хочу ошибаться , но здоровье не обманешь .
+2
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Козявки Терри
подумаем летом
+3
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Арман Бижанов
Пишут что Месси может пропустить матч с Баварией
0
-2
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