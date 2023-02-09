Жоан Лапорта: «Не думаем о продаже Фати сейчас. «Барселона» возлагает на него большие надежды»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможной продаже вингера Ансу Фати.
«Мы общались с его агентом, но Ансу – игрок «Барселоны», мы возлагаем на него большие надежды.
Сейчас мы не рассматриваем возможность его трансфера. Нельзя предсказать будущее, но сейчас он тот игрок, в которого мы по-настоящему верим. И мы не в курсе каких-либо действий со стороны игрока», – сказал Лапорта.
В текущем сезоне Фати провел 20 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Но я не знаю...Он какой-то "тяжёлый" был, что ли. Удар - его главная фишка. А мне кажется, этого мало и для Барсы, и вообще для тех авансов, которые ему выдавали.
Да, забивал, но тогда в Барсе такое творилось...Виллиан в один ужаснейший сезон для Челси тоже стал лидером и лучшим игроком, но на влияния на игру Азара у него не хватало таланта.
Вот когда я видел молодого Давида Силву, Азара, Неймара, Месси - было видно, что это потенциальные топ-игроки. Вот такое бывает сразу видно, понимаешь? А с Фати такого не было.
Но я ничего плохого про Фати не скажу, потому что он реально сильный игрок. Не первой скрипки, но потенциал большой.
И я бы ни в коем случае не списывал его со счетов. Если здоровье вернётся, найдет свою игру и, наверное, команду, то мировой футбол получит классного игрока.
Но хотелось, чтобы Барса грамотно воспользовалась своим активом, а Фати - заиграл в футбол. Будет печально, если такая яркая вспышка так печально загаснет.
А по травмам.
Такое же говорили и про Роббена долгое время.
Хотя, о чём речь, если Барса даже Ибрагимовича после неудачной половины сезона(!) умудряется продать за двадцатку :)