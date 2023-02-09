Жоан Лапорта: «Не думаем о продаже Фати сейчас. «Барселона» возлагает на него большие надежды»

Президент «Барселоны» высказался о возможной продаже вингера .

«Мы общались с его агентом, но Ансу – игрок «Барселоны», мы возлагаем на него большие надежды.

Сейчас мы не рассматриваем возможность его трансфера. Нельзя предсказать будущее, но сейчас он тот игрок, в которого мы по-настоящему верим. И мы не в курсе каких-либо действий со стороны игрока», – сказал Лапорта.

В текущем сезоне Фати провел 20 матчей в и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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