Где смотреть Аль-Ахли Каир – Фламенго, во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 11 февраля
В субботу, 11 февраля, сыграют Аль-Ахли Каир и Фламенго в рамках Клубного Чемпионата Мира по футболу 2023.
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- Игра пройдет на стадионе Stade Prince Moulay Abdallah.
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол-2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Ахли – Фламенго
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
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