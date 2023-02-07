Где смотреть Аль-Ахли Каир – Фламенго, во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 11 февраля

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В субботу, 11 февраля, сыграют Аль-Ахли Каир и Фламенго в рамках Клубного Чемпионата Мира по футболу 2023.

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  • Игра пройдет на стадионе Stade Prince Moulay Abdallah.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол-2.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Аль-Ахли – Фламенго

  • Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Аль-Ахли Каир: все новости

Фламенго: все новости

Клубный чемпионат мира по футболу: все новости

Прогноз на матч Аль-Ахли – Фламенго

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