«Динамо» подписало Деда Мороза, контракт – на 100 лет: «После такого мощного трансфера Новый год у динамовских болельщиков пройдет на все сто»

«Динамо» объявило о подписании контракта с Дедом Морозом.

«Болельщика с почти вековым стажем и наш клуб объединяет умение творить чудеса и радовать людей по всей стране, а также бело-голубые цвета. Планируется, что Дедушка и футболисты будут взаимозаменять друг друга: в зимний период межсезонья трудится главный волшебник страны, а в остальные времена года – игроки.

Нашего звездного новичка вы уже могли видеть на поле «ВТБ Арены» на недавнем матче с «Оренбургом», ну а силу его удара все оценили еще в прошлом декабре, когда ему был доверен традиционный удар в гонг.

Нет сомнений, что после такого мощного трансфера Новый год у всех динамовских болельщиков пройдет на все сто, ведь их ждет еще очень много подарков и сюрпризов от любимого клуба!» – говорится в заявлении на сайте клуба.

«Мы долго вели переговоры с Дедом Морозом и в итоге пришли к общему соглашению. На наш взгляд, контракт на сто лет – оптимальный срок, который позволит нашему амбассадору добрых дел творить чудеса для болельщиков «Динамо» в течение ближайшего века!

Желаю Дедушке успехов и больших побед в его волшебных делах!» – прокомментировал подписание гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

Фото: fcdm.ru

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