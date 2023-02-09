Объяснение решений ВАР во время матча утвердят в РПЛ: «Это вопрос времени»

сообщил, что объяснение решений ВАР во время матча утвердят в Мир .

« (глава судейского комитета РФС – прим. Sports.ru) уверен, что это вопрос времени, когда это [публичное объяснение судьей решений после использования ВАР] будет утверждено. Сейчас мы можем использовать это как хулиганство. Шла речь, что пример брать нужно с КХЛ, но сейчас это невозможно теоретически.

Мажич, судивший финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль», приехал на сбор. Он выступил с лекцией «Управление игры». Его заинтересовала ситуация с дракой на матче «Зенит» — «Спартак». На закрытой лекции они говорили, как сделать так, чтобы таких всплесков не происходило. Также он привез свою тренировочную программу.

В ходе обсуждения судьи говорили о челлендже — все 30 туров не получать наказаний, не быть отстраненным. ВАР или главным арбитром отработать все 30 туров пока никому не удавалось», — сказал комментатор.

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