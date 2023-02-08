Вальверде о полуфинале КЧМ: «Аль-Ахли» заслуживает уважения, но мы идем за победой. КЧМ был моим первым титулом, особенный момент»

поделился ожиданиями от полуфинала клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира проходит в Марокко. В полуфинале турнира «Реал» сыграет против египетского «Аль-Ахли».

«Клубный чемпионат мира был моим первым титулом, это был особенный момент. Он имел большое значение для моей карьеры с тех пор, как я приехал в Мадрид. Это прекрасный титул, и путь к нему также был великолепен – за все нужно было бороться. Мы выиграли Лигу чемпионов, справившись со всеми соперниками. Это конец этого пути – надеюсь, он будет счастливым.

Я стараюсь наслаждаться каждым моментом в мадридском «Реале» и получаю удовольствие от каждого соревнования. Я очень счастлив играть здесь.

Болельщики [в Марокко] меня впечатлили. Стадион потрясающий, и вчера нас приняли очень тепло. Я видел, как они живут футболом и чувствуют его, и это кажется мне чем-то прекрасным. Напоминает то, как живут люди в моей стране. Это хорошее место, чтобы провести клубный чемпионат мира. Мы хотим оставить хорошее впечатление, чтобы все могли наслаждаться нашим футболом.

Мы смотрели видео и игры [соперника]. Я знаю, что у них много болельщиков, и мне это нравится, потому что я родом из страны, где все живут футболом.

Мы знаем, что это за команда, как они играют и какова их история. Они заслуживают большого уважения, как и любой соперник, но мы должны сосредоточиться на себе и идти к победе», – сказал полузащитник мадридского « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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