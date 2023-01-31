Ди Мария о ван Гале: «При нем Рибери почти год сидел в запасе «Баварии», а после его ухода был близок к «Золотому мячу». Это говорит обо всем»
Анхель Ди Мария раскритиковал Луи ван Гала, с которым они работали в «Манчестер Юнайтед».
Когда вингер сборной Аргентины играл за «Манчестер Юнайтед», у него случился конфликт с ван Галом. Впоследствии он называл его «худшим тренером в своей карьере».
Ван Гала спросили об этом перед матчем Аргентины и Нидерландов на ЧМ-2022, и он сказал: «Анхель ди Мария – очень хороший футболист. Когда я работал с ним в «Манчестер Юнайтед», у него были личные проблемы, это тоже сказалось на его игре. Он сказал, что я был его худшим тренером? Он один из немногих игроков, кто так говорит. Жаль. Тренеру иногда приходится принимать решения, которые приятны не всем».
«Ван Гал сказал, что я один из немногих, кто критиковал его, но на самом деле таких было несколько.
Помню, Рибери в «Баварии» при ван Гале почти год сидел на скамейке. Когда ван Гал ушел, Рибери вошел в тройку лучших игроков мира и был близок к «Золотому мячу». Думаю, это уже говорит обо всем», – сказал игрок «Ювентуса».
Скорее это заявление говорит об умственных способностях Ди Марии.
в сезоне 09-10 у Рибери 3-4 месяца травма была, за 2,5 сезона он больше сотни матчей за Баварию провел