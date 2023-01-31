Ди Мария о ван Гале: «При нем Рибери почти год сидел в запасе «Баварии», а после его ухода был близок к «Золотому мячу». Это говорит обо всем»

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Анхель Ди Мария раскритиковал Луи ван Гала, с которым они работали в «Манчестер Юнайтед».

Когда вингер сборной Аргентины играл за «Манчестер Юнайтед», у него случился конфликт с ван Галом. Впоследствии он называл его «худшим тренером в своей карьере».

Ван Гала спросили об этом перед матчем Аргентины и Нидерландов на ЧМ-2022, и он сказал: «Анхель ди Мария – очень хороший футболист. Когда я работал с ним в «Манчестер Юнайтед», у него были личные проблемы, это тоже сказалось на его игре. Он сказал, что я был его худшим тренером? Он один из немногих игроков, кто так говорит. Жаль. Тренеру иногда приходится принимать решения, которые приятны не всем».

«Ван Гал сказал, что я один из немногих, кто критиковал его, но на самом деле таких было несколько.

Помню, Рибери в «Баварии» при ван Гале почти год сидел на скамейке. Когда ван Гал ушел, Рибери вошел в тройку лучших игроков мира и был близок к «Золотому мячу». Думаю, это уже говорит обо всем», – сказал игрок «Ювентуса».

Ди Мария называл Ван Гала худшим тренером. Почему?

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6 комментариев

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salmurat gumarov
Ответ NottinghamForest79
причём эт здесь.. он МЮЛЛЕРА раскрыл.. чо обиды 7 лет хранить в себе.. твою аргентину ток Скалони раскрыл и все, даже хрен из севильи не раскрыл
Сколари, ты про того который сборную Бразилии тренировал ? Или про Скалони?
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Burel
ну тут он не прав. Именно Ван Галь заложил фундамент той Баварии, которая взяла 2 ЛЧ и доминирует в Бундеслиге больше 10 лет, а ведь до этого был тёмный период, когда занимали 4е место в чемпионате и проигрывали зениту 0-4
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Инженер Управляющий
Ответ NottinghamForest79
причём эт здесь.. он МЮЛЛЕРА раскрыл.. чо обиды 7 лет хранить в себе.. твою аргентину ток Скалони раскрыл и все, даже хрен из севильи не раскрыл
Сколари это пять, я считаю, даже плюс поставил тебе
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ɔculpa
Вот прям обо всём!
Скорее это заявление говорит об умственных способностях Ди Марии.
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-1
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Gustav Forsberg
"Помню, Рибери в «Баварии» при ван Гале почти год сидел на скамейке." - вот берхун.
в сезоне 09-10 у Рибери 3-4 месяца травма была, за 2,5 сезона он больше сотни матчей за Баварию провел
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NottinghamForest79
причём эт здесь.. он МЮЛЛЕРА раскрыл.. чо обиды 7 лет хранить в себе.. твою аргентину ток Скалони раскрыл и все, даже хрен из севильи не раскрыл
+5
-3
+2
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