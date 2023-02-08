Габриэль Агбонлахор: «Не хочу, чтобы «Сити» штрафовали, потому что владельцы все возместят. Хочу, чтобы его лишили очков»

призвал лишить « » очков, если вина клуба будет доказана.

«Я был шокирован, когда впервые об этом услышал. Я думал, что уж клубы-то достаточно умны для того, чтобы понимать, что они делают. Сегодня в футболе нельзя избежать наказания.

АПЛ следила за «Сити», наблюдала за деятельностью клуба. И теперь «горожане» рискуют начать следующий сезон с минус 14 или 15 очками.

Мы видели такое в Серии А, где « » лишили очков, и теперь он, видимо, не попадет в Лигу чемпионов.

Я не хочу, чтобы «Сити» штрафовали на 50 млн фунтов, поскольку владельцы все возместят из своего кармана. Я хочу, чтобы его лишили очков, и если процесс займет несколько месяцев, то пусть «Сити» начнет следующий сезон с минусом», – сказал Агбонлахор в эфире Talksport.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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