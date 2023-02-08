Габриэль Агбонлахор: «Не хочу, чтобы «Сити» штрафовали, потому что владельцы все возместят. Хочу, чтобы его лишили очков»

Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Габриэль Агбонлахор деньги Футбол

Габриэль Агбонлахор призвал лишить «Манчестер Сити» очков, если вина клуба будет доказана.

«Я был шокирован, когда впервые об этом услышал. Я думал, что уж клубы-то достаточно умны для того, чтобы понимать, что они делают. Сегодня в футболе нельзя избежать наказания.

АПЛ следила за «Сити», наблюдала за деятельностью клуба. И теперь «горожане» рискуют начать следующий сезон с минус 14 или 15 очками.

Мы видели такое в Серии А, где «Ювентус» лишили очков, и теперь он, видимо, не попадет в Лигу чемпионов.

Я не хочу, чтобы «Сити» штрафовали на 50 млн фунтов, поскольку владельцы все возместят из своего кармана. Я хочу, чтобы его лишили очков, и если процесс займет несколько месяцев, то пусть «Сити» начнет следующий сезон с минусом», – сказал Агбонлахор в эфире Talksport.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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38 комментариев

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llolishe
Ответ rigobersong
А если Сити продаст клуб, какому-нибудь другому владельцу и спишут эти деньги в лярда полтора как Абрамович?:)) Или это другое?:))
Владелец Ньюкасла уже давно мог купить Манчестер Сити
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llolishe
Идеальный вариант-поставить условие чтобы за Манчестер Сити играли минимум 10 воспитанников в основе)У Пепа тогда сразу же желание уйти в ПСЖ увеличится
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llolishe
Сити тогда пожалуется скажут что специально так сделали чтобы Арсеналу было легче выиграть трофей
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MironSM84
Ответ андрэ
вот вот и Зенит с собой
Правильно. В лучшую лигу мира где они всегда и феерили до прихода #####того деда и его команды. В пердив))
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Konvicted
Ответ Адепт Суперлиги
Я просто надеюсь, что, когда начнут шерстить другие топ-клубы, подобные Агбонлахоры не сменят риторику и продолжат топить всех и вся
таких клубов, которые в открытую плюют на фейрплэй, можно пересчитать по пальцам. Сити, Челси, Юве, ПСЖ, Барса. Вот, собственно, и все. Если они все скопом проведут годик в пердивах, футбол вздохнет с облегчением.
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Trahar_78
Ответ Wekil Halylow
Очки заработали игроки и тренер , Сити наложит бан на трансфери 3 года думаю будет спроведлимим.
Кстати да, это было бы крайне справедливо!
+2
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Nightguest
Ответ Адепт Суперлиги
Я просто надеюсь, что, когда начнут шерстить другие топ-клубы, подобные Агбонлахоры не сменят риторику и продолжат топить всех и вся
Астон Вилле это не грозит
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Диер Ташкент
Ответ Леван Мкртчян
Поклонник МЮ и судов Линча без доказательств?
а какие вам нужны доказательство?
расследование УЕФА и суд в CAS в 2020 году вам не о чем не говорит?
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xQcoW
Расформировать арабский мешок. Надеюсь, с ПСЖ также сделают
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Natan Pilkin
Ответ Phantomm
Не,я все понимаю, но Агбанлахор поклялся только негатив говорить в интервью ?
Ну вообще это нормально. Негатив - это акцент на проблемах, которые надо решить. Вытаскивать на поверхность негатив - это полезно для общества. Собственно, для этого и нужна журналистика.

А сообщения о том, как всё замечательно и великолепно, не особо полезны с точки зрения СМИ. Когда всё хорошо - это норма, люди и так это знают. И никакой пользы от торжественных сообщений, как всё хорошо, нет.

Суть СМИ в том, чтобы обращать внимание на проблемы. Т.е. на негатив. А позитив вытащит пропаганда, тут нечего особо утруждаться.
+1
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Эль Иберико
Согласен с Габри.
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Адепт Суперлиги
Я просто надеюсь, что, когда начнут шерстить другие топ-клубы, подобные Агбонлахоры не сменят риторику и продолжат топить всех и вся
+3
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+3
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Roman Betenya
Ответ Arima Baki
ну насчёт это хз, но который раз вижу твои комменты в топе заминусованных)
Это потому, что у него нормальные комменты только про политику, а всё остальное - феерически раковая гранатовая чушь с кучей скобочек.
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Arty K.
В четвёртый дивизион, по аналогии с итальянцами
+1
-1
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Vova Jmur
Ответ Wekil Halylow
Очки заработали игроки и тренер , Сити наложит бан на трансфери 3 года думаю будет спроведлимим.
игроки, которые были куплены благодаря тем самым финансовым махинациям
+5
0
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ТрактоПоктер
Ответ андрэ
вот вот и Зенит с собой
Лучше разобраться в беспределе 90х и расформировать Спартак
+1
-4
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heache
ветки про цистерну прям перепись всяких чучмеков либо неадекватов, таких как должун или ригоберко
+11
0
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Arima Baki
Ответ rigobersong
Я заметил самым адекватным пользователям вчегда больше минусов ставят:)😀
ну насчёт это хз, но который раз вижу твои комменты в топе заминусованных)
0
0
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rigobersong
Ответ Arima Baki
кстати заметил что тебе особенно достается)
Я заметил самым адекватным пользователям вчегда больше минусов ставят:)😀
0
-3
-3
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Metalloid
Все хотят, Габи, а лучше сослать в шип!
+3
0
+3
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Arima Baki
Ответ rigobersong
А что тебе эти плюсы дадут?:) Тут уже давно боты всех подряд минусуют, никто внимание не обращает на это:)😀
кстати заметил что тебе особенно достается)
0
0
0
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maximilian_15
Ответ Arima Baki
почему все комментарии заминусованные? людям даже + жалко стало)
Манся клоноводит
+1
0
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rigobersong
А если Сити продаст клуб, какому-нибудь другому владельцу и спишут эти деньги в лярда полтора как Абрамович?:)) Или это другое?:))
+1
-3
-2
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Леван Мкртчян
Ответ Arima Baki
почему все комментарии заминусованные? людям даже + жалко стало)
А тут есть определенный набор персонажей , если они одновременно на ветке, то весь массив из комментариев утопает в минусах (по-началу)
+2
-3
-1
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rigobersong
Ответ Arima Baki
почему все комментарии заминусованные? людям даже + жалко стало)
А что тебе эти плюсы дадут?:) Тут уже давно боты всех подряд минусуют, никто внимание не обращает на это:)😀
+3
-11
-8
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