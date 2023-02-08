Габриэль Агбонлахор: «Не хочу, чтобы «Сити» штрафовали, потому что владельцы все возместят. Хочу, чтобы его лишили очков»
Габриэль Агбонлахор призвал лишить «Манчестер Сити» очков, если вина клуба будет доказана.
«Я был шокирован, когда впервые об этом услышал. Я думал, что уж клубы-то достаточно умны для того, чтобы понимать, что они делают. Сегодня в футболе нельзя избежать наказания.
АПЛ следила за «Сити», наблюдала за деятельностью клуба. И теперь «горожане» рискуют начать следующий сезон с минус 14 или 15 очками.
Мы видели такое в Серии А, где «Ювентус» лишили очков, и теперь он, видимо, не попадет в Лигу чемпионов.
Я не хочу, чтобы «Сити» штрафовали на 50 млн фунтов, поскольку владельцы все возместят из своего кармана. Я хочу, чтобы его лишили очков, и если процесс займет несколько месяцев, то пусть «Сити» начнет следующий сезон с минусом», – сказал Агбонлахор в эфире Talksport.
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А сообщения о том, как всё замечательно и великолепно, не особо полезны с точки зрения СМИ. Когда всё хорошо - это норма, люди и так это знают. И никакой пользы от торжественных сообщений, как всё хорошо, нет.
Суть СМИ в том, чтобы обращать внимание на проблемы. Т.е. на негатив. А позитив вытащит пропаганда, тут нечего особо утруждаться.