Бензема и Куртуа не полетели на полуфинал клубного ЧМ. Они могут сыграть в финале, если будут здоровы

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов Тибо Куртуа Футбол

Нападающий Карим Бензема и вратарь Тибо Куртуа не сыграют против «Аль-Ахли».

«Реал» представил заявку на клубный чемпионат мира, и француз с бельгийцем в число 22 футболистов, отправляющихся в Рабат, не попали из-за травм.

По данным Marca, оба игрока еще могут успеть восстановиться к финалу, назначенному на 11 февраля (при условии, что «Реал» туда выйдет), но мадридцы не станут рисковать их здоровьем в случае каких-либо сомнений. Пока и Куртуа, и Бензема остаются в Испании.

«Реал» сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного ЧМ 8 февраля.

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3 комментария

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AminO2
Будет здорово, если "Реал" туда не попадет и в финале они сыграть не смогут)
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Mikel Dominator Arteta
Ответ El_Russo
Если будут здоровы или если Реал туда выйдет?
Не удивлюсь, если физрук даже против всяких Наср-Альев будет в трусливой манере играть. Так что вылет не исключаем.
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-3
-1
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El_Russo
Если будут здоровы или если Реал туда выйдет?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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