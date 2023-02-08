Льорис пропустит 6-8 недель из-за повреждения связок колена. Вратарь «Тоттенхэма» не сыграет с «Миланом» в ЛЧ
Уго Льорис не сможет играть за «Тоттенхэм» в ближайшее время.
36-летний вратарь получил травму колена во время матча против «Манчестер Сити» (1:0). Сканирование выявило повреждение связок.
Первоначальные прогнозы предполагали, что француз пропустит остаток сезона, но «Тоттенхэм» надеется, что он восстановится через 6-8 недель. В клубе надеются, что операция игроку не потребуется, но он продолжит проходить обследования.
Таким образом, голкипер пропустит начало плей-офф Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» проведет первый матч против «Милана» в рамках 1/8 финала 14 февраля, ответный – 8 марта.
В текущем сезоне АПЛ Льорис провел 21 матч и пропустил 29 голов. Его статистику можно найти здесь.
Может быть он играет потому что он лучший из тех кого имеет Тотэнхэм в запасе?