Льорис пропустит 6-8 недель из-за повреждения связок колена. Вратарь «Тоттенхэма» не сыграет с «Миланом» в ЛЧ

не сможет играть за « » в ближайшее время.

36-летний вратарь получил травму колена во время матча против «Манчестер Сити» (1:0). Сканирование выявило повреждение связок.

Первоначальные прогнозы предполагали, что француз пропустит остаток сезона, но «Тоттенхэм» надеется, что он восстановится через 6-8 недель. В клубе надеются, что операция игроку не потребуется, но он продолжит проходить обследования.

Таким образом, голкипер пропустит начало плей-офф чемпионов. «Тоттенхэм» проведет первый матч против «Милана» в рамках 1/8 финала 14 февраля, ответный – 8 марта.

В текущем сезоне АПЛ Льорис провел 21 матч и пропустил 29 голов. Его статистику можно найти здесь.