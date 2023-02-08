Льорис пропустит 6-8 недель из-за повреждения связок колена. Вратарь «Тоттенхэма» не сыграет с «Миланом» в ЛЧ

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА травмы Тоттенхэм Уго Льорис Футбол

Уго Льорис не сможет играть за «Тоттенхэм» в ближайшее время. 

36-летний вратарь получил травму колена во время матча против «Манчестер Сити» (1:0). Сканирование выявило повреждение связок. 

Первоначальные прогнозы предполагали, что француз пропустит остаток сезона, но «Тоттенхэм» надеется, что он восстановится через 6-8 недель. В клубе надеются, что операция игроку не потребуется, но он продолжит проходить обследования. 

Таким образом, голкипер пропустит начало плей-офф Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» проведет первый матч против «Милана» в рамках 1/8 финала 14 февраля, ответный – 8 марта. 

В текущем сезоне АПЛ Льорис провел 21 матч и пропустил 29 голов. Его статистику можно найти здесь

10 комментариев

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Sardor Abdujalilov
Можем сказать сезон точно закончен для Уго
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Streetbor
с Меньяном могут вина попить и посмотреть футбол, благо оба французы. Кто пройдет, тот и проставляется 😐
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Zidan GOAT
Жаль, было бы битва за лучший привоз: Тетерушану vs Льорис
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powder94
Отдохнет, а то стал привозить много в последнее время, Форстер должен качественно заменить
+3
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Niko [Ars]
Ответ 68.39
К лучшему остаться без основного вратаря? Может быть он играет потому что он лучший из тех кого имеет Тотэнхэм в запасе?
ты видел игры ТТХ? хуже нынешнего Льориса надо ещё постараться сыграть. думаю, что его опыт и авторитет перекрывают слабую игру, именно поэтому он до сих пор основной
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Милан. Тео.19.
Плохая новость для Милана, Льорис дырка ещё та....
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68.39
Ответ Niko [Ars]
Льорис плох, поэтому это даже к лучшему для ТТХ
К лучшему остаться без основного вратаря?
Может быть он играет потому что он лучший из тех кого имеет Тотэнхэм в запасе?
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Niko [Ars]
Льорис плох, поэтому это даже к лучшему для ТТХ
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euskaldunak
Теперь равные шансы с Миланом
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Александр Кузичкин
Теперь у Милана точно нет шансов. А могли бы пройти ,забив парочку дурачков ((
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