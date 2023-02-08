Мирослав Блажевич умер в возрасте 87 лет. При нем сборная Хорватии взяла бронзу ЧМ-1998

Скончался футбольный тренер .

Специалист ушел из жизни за два дня до своего 88-летия. С 2011 года он боролся с раком простаты.

Блажевич наиболее известен по работе со сборной Хорватии. Он возглавлял команду с 1994 по 2000 год, а в 1998-м взял с ней бронзу чемпионата мира.

Также тренер работал в сборных Швейцарии, и Боснии и Герцеговины, возглавлял такие клубы, как « », , « », «Динамо» Загреб и «Хайдук». Среди его достижений – 2 чемпионства в Хорватии, победы в Кубке и Суперкубке этой страны, победа в Кубке Швейцарии и титул чемпиона Югославии.