Мирослав Блажевич умер в возрасте 87 лет. При нем сборная Хорватии взяла бронзу ЧМ-1998

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Скончался футбольный тренер Мирослав Блажевич.

Специалист ушел из жизни за два дня до своего 88-летия. С 2011 года он боролся с раком простаты.

Блажевич наиболее известен по работе со сборной Хорватии. Он возглавлял команду с 1994 по 2000 год, а в 1998-м взял с ней бронзу чемпионата мира.

Также тренер работал в сборных Швейцарии, Ирана и Боснии и Герцеговины, возглавлял такие клубы, как «Сьон», ПАОК, «Нант», «Динамо» Загреб и «Хайдук». Среди его достижений – 2 чемпионства в Хорватии, победы в Кубке и Суперкубке этой страны, победа в Кубке Швейцарии и титул чемпиона Югославии.

10 комментариев

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van basten
Сразу вспомнились Шукер, Бобан, Просинечки, Асанович.
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KMR
Миро тогда очень удивил. Спи спокойно,гений
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окечуква
Земля пухом. Его Хорватия 98 была причиной для многих влюбиться в футбол раз и навсегда.
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Lindeman
RIP Чиро
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Dizzod
Ответ Антон Фалафель
Все запомнили его в кепке французского жандарма
да, зачётная кепка была.
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Игорь Климов
Светлая память...
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инок
Хороший был тренер... Светлая память.
Соболезнования его семье и близким...
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Антон Фалафель
Все запомнили его в кепке французского жандарма
+24
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ke-ke
Для меня очень харизматичный тренер очень харизматичной команды. Вечная память
+33
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Кирилл Захаров
Показалось Божевич…
+13
-4
+9
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