Олег Матыцин: «Доходы РФС стали еще более значительными в связи с деятельностью букмекеров»

Министр спорта РФ сообщил, за счет чего увеличились доходы РФС.

В декабре президент РФС Александр Дюков заявлял, что организация рассчитывает в 2023 году на увеличение доходов в размере 20% по отношению к прошлому году.

«Падение доходов мы не обсуждали. Я, наоборот, вижу, что сейчас в связи с деятельностью букмекеров доходы РФС стали еще более значительными», – сказал Олег Матыцин.