Олег Матыцин: «Доходы РФС стали еще более значительными в связи с деятельностью букмекеров»

Теги бизнес РФС Олег Матыцин Ставки на футбол Футбол

Министр спорта РФ сообщил, за счет чего увеличились доходы РФС.

В декабре президент РФС Александр Дюков заявлял, что организация рассчитывает в 2023 году на увеличение доходов в размере 20% по отношению к прошлому году.

«Падение доходов мы не обсуждали. Я, наоборот, вижу, что сейчас в связи с деятельностью букмекеров доходы РФС стали еще более значительными», – сказал Олег Матыцин.

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2 комментария

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Дедушка Кука
Перевожу на русский с чиновничьего:
вас, лохи, доят буки, а вы держитесь!
Это же ж типа в бюджет...
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Ебздрогыч
Это только у нас возможно: международная изоляция, матчей нет, а доходы растут
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