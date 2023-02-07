Защитник «Лейпцига» Орбан станет донором костного мозга. Из-за этого он может не сыграть с «Унионом»

Теги бундеслига Германия Унион Берлин Вилли Орбан РБ Лейпциг Здоровье Футбол

Защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан может стать донором костного мозга.

В среду футболист должен стать донором костного мозга. С воскресенья он не тренируется с командой, поскольку получил уведомление о возможности помочь другому человеку.

«Конечно, сначала я удивился, когда получил уведомление о том, что могу стать донором. У меня не было никаких сомнений. Это дает возможность спасти жизнь другому человеку, приложив совсем небольшие усилия. Так что для меня даже не было другого варианта. Очень надеюсь, что смогу помочь человеку полностью вылечиться», – сказал Орбан в интервью Bild.

Существует вероятность, что из-за предстоящей процедуры Орбан не сможет сыграть с идущим на 2-м месте в Бундеслиге «Унионом» в матче 20-го тура, который состоится 11 февраля.

«Да, может случиться так, что я пропущу игру с «Унионом». Несмотря на все мои спортивные амбиции, в данном случае это вторично. Все, кто меня знают, понимают, что я сделаю все возможное, чтобы вернуться в команду как можно скорее», – сказал игрок.

Футболист состоит в базе данных доноров с 2017 года.

В этом сезоне Орбан без замен отыграл все 19 матчей Бундеслиги и забил в них 3 гола. Его статистику можно найти здесь.

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7 комментариев

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Kobra Kobra
Я слышал ,что это болючая процедура . Так ли это ?
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А.Э.РАСИМ
Премьер Венгрии Орбан мог бы тоже стать донором мозгов для многих в Европе.
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Djavadovic
Гордость за таких людей,родителям за воспитание 🙌🏽🙏🏾
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Alexander Zubkov
Ответ cektor
Уважительная причина
Не то слово)
+2
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Барсик Юрана
Орбан здорового человека 👍🏿
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Contiliano
Красавчик👍🏻👍🏻
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cektor
Уважительная причина
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