«Милан» может уволить Пиоли, если положение будет лишь ухудшаться. Пока об отставке речи не идет

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли может столкнуться с угрозой увольнения с поста главного тренера «Милана».

Как сообщает Calciomercato, на данный момент руководство команды не рассматривает возможность отправки итальянца в отставку и в целом выступает против принятия радикальных решений по ходу сезона, если ситуация не критическая.

В то же время от 57-летнего специалиста требуют немедленно исправить ситуацию, чтобы не остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. Если положение будет лишь ухудшаться и крупные поражения не прекратятся, вариант с увольнением Пиоли все же может быть рассмотрен.

«Милан» проиграл 4 матча подряд и не побеждает с 4 января. 10 февраля он сыграет с «Торино» в Серии А, 14-го – с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

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5 комментариев

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Tutto Putto
Не могут ни одного игрока подписать, а тренера уволить легко ёпта
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Dexter Dallas
Не фанат Милана. Но в прошлом сезоне он лазаретом выиграл сериал. Тут уже за это нужно давать доверие тренеру. Даже не смотря на поражения и тд. Отрезок такой пошел как по мне. А так верно говорят, что у Милана состав середняка сериала.
+3
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Goofts
Прошли строил команду, выйграл серию А, вывел в плей офф Оч, пожалуй достиг потолка
Может не так плохо получить отступные за разрыв контракта
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-1
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Златан Лучший!
Даже не смейте думать
0
0
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arsenal.ave
Тренер то топовый, но что поделать, если состав чемпиона Италии на уровне Эмполи
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