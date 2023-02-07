«Милан» может уволить Пиоли, если положение будет лишь ухудшаться. Пока об отставке речи не идет

может столкнуться с угрозой увольнения с поста главного тренера « ».

Как сообщает Calciomercato, на данный момент руководство команды не рассматривает возможность отправки итальянца в отставку и в целом выступает против принятия радикальных решений по ходу сезона, если ситуация не критическая.

В то же время от 57-летнего специалиста требуют немедленно исправить ситуацию, чтобы не остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. Если положение будет лишь ухудшаться и крупные поражения не прекратятся, вариант с увольнением Пиоли все же может быть рассмотрен.

«Милан» проиграл 4 матча подряд и не побеждает с 4 января. 10 февраля он сыграет с «Торино» в Серии А, 14-го – с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.