Где смотреть Милан – Торино, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 10 февраля
В пятницу, 10 февраля, сыграют Милан и Торино в 22 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Милан – Торино
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
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