Футболистка «Зенита» Симановская: «Женщины не побегут с мужской скоростью, но объем у нас такой же. Суммарный километраж одинаковый, силовые показатели разные»

Теги Зенит премьер-лига Россия женский футбол Чемпионат.com Зенит жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Игрок «Зенита» Вера Симановская высказалась о различиях между мужским и женским футболом.

– Прибегают ли тренеры к примерам из мужского футбола?

– Есть моменты, когда тренеры показывают какие-то элементы. Футбол для всех, и всегда можно подчерпнуть для себя что-то полезное.

Понятно, что женщины не побегут с мужской скоростью, но объем у нас такой же. Сейчас есть специальные датчики. На основе их нам рассказывали, что суммарный километраж у мужчин и женщин одинаковый. Силовые показатели у нас разные, но всегда можно прибавить в технике. Моей самой нелюбимой, конечно.

– А что тебе больше всего нравится в футболе?

– Когда твои передачи доходят до партнера. Это самое элементарное, но и самое трудное. А когда с них игрок забивает гол – это еще приятнее. Всегда хочется отдать такой пас, который выведет игрока на выгодную позицию, но бывают и случаи, когда ты рискуешь запороть момент и подвести команду, – сказала футболистка.

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17 комментариев

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Hong Kil
Действительно, если рассказывают на основе датчиков, то это точно правда. Если у них скорость разная, а время (90мин.) одинаковое, то конечно они пробегут одинаковое расстояние(суммарный километраж). Гендерно правильная математика.
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Фантом
Ответ Serge Vendino
Как получается километраж одинаковый, если поле такого же размера, время такое же, а скорость у женщин меньше?🤔 S=V*t, не?
Меньше ускорений на рывке, больше регулярного бега. Кстати, при просмотре женских матчей это действительно заметно (как и в целом немного другой стиль игры - "силового" футбола меньше, дальних и при этом довольно точных передач больше).
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Самый неосмотрительный женский спорт с отрывом Ну вот не созданы конкретно для футбола хоть убей Теннис, волейбол , гандбол да даже баскет смотрится нормально А футбол тихий ужас
Смотрибельный**
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Юрий Кечко
Самый неосмотрительный женский спорт с отрывом
Ну вот не созданы конкретно для футбола хоть убей

Теннис, волейбол , гандбол да даже баскет смотрится нормально
А футбол тихий ужас
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marti maccflaii
Форму поменяйте на купальники, просмотров будет больше)) ы
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пернатый
Половина их разрисованы татуировками, почти все мужеподобные и зарплаты хотят как у Месси.
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salogiannis
Ответ Serge Vendino
Как получается километраж одинаковый, если поле такого же размера, время такое же, а скорость у женщин меньше?🤔 S=V*t, не?
Здесь ключевым фактором является "нам рассказывали"
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Wiley Fox
Посмотрел один раз я наш футбол женский

Мне хватило

Страшные коротконогие низкожопки меня вогнали в ступор

Почему в США и Норвегии нормальные женщины играют?
+2
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Serge Vendino
Ответ Kostas Or.
Просто игра смотрится не такой динамичной. Они же женщины все равно добегают до чужой штрафной. Или по ваше й формуле они толь у центрального круга ведут борьбу?))
Добегают, но меньшее количество раз по идее
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Kostas Or.
Ответ Serge Vendino
Как получается километраж одинаковый, если поле такого же размера, время такое же, а скорость у женщин меньше?🤔 S=V*t, не?
Просто игра смотрится не такой динамичной. Они же женщины все равно добегают до чужой штрафной. Или по ваше й формуле они толь у центрального круга ведут борьбу?))
0
-1
-1
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wRong
Ответ Serge Vendino
Как получается километраж одинаковый, если поле такого же размера, время такое же, а скорость у женщин меньше?🤔 S=V*t, не?
Но тут не время матча считается, а время нахождения в движении. Мужчины могут брать больше времени на отдых.
Грубо говоря: мужчина бежит 30 секунд на рывке и потом 30 секунд отдыхает, а женщина бежит 50 секунд не так быстро, и отдыхает 10 секунд
+3
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Константин Эсперов
Ответ Serge Vendino
Как получается километраж одинаковый, если поле такого же размера, время такое же, а скорость у женщин меньше?🤔 S=V*t, не?
Ну может у мужчин больше рывков
+2
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Alex1104
Да мы в школе, в старших классах тоже бегали помногу. Толку мало, правда, но получше, чем в женском футболе.
Я пытался смотреть 2 раза. Финал ЛЧ и финал ЧМ. Зрелище на большого "любителя". Но бывают разные люди, главное - законы не нарушать
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Alex1104
Ответ BarCa
Почему вот Золотой Мяч получил Футболистка Барселоны, крутят во многих каналах их игры, даже Женская Лига Чемпионов. То что Матч Тв не показывает или на sports.ru не об этом темы, не значит что в других местах не знают.
Без сомнения, есть места, где об этом знают. Но их немного. И даже близко нельзя сравнивать с ЛЧ.
+3
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Serge Vendino
Как получается километраж одинаковый, если поле такого же размера, время такое же, а скорость у женщин меньше?🤔
S=V*t, не?
+13
-2
+11
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BarCa
Ответ WelcomeBackPURE
Каждый год какая то футболистка получает зм, но никто не знает где она играет. Наверное этого достаточно
Почему вот Золотой Мяч получил Футболистка Барселоны, крутят во многих каналах их игры, даже Женская Лига Чемпионов. То что Матч Тв не показывает или на sports.ru не об этом темы, не значит что в других местах не знают.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Каждый год какая то футболистка получает зм, но никто не знает где она играет. Наверное этого достаточно
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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