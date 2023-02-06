Футболистка «Зенита» Симановская: «Женщины не побегут с мужской скоростью, но объем у нас такой же. Суммарный километраж одинаковый, силовые показатели разные»

Игрок « » Вера Симановская высказалась о различиях между мужским и женским футболом.

– Прибегают ли тренеры к примерам из мужского футбола?

– Есть моменты, когда тренеры показывают какие-то элементы. Футбол для всех, и всегда можно подчерпнуть для себя что-то полезное.

Понятно, что женщины не побегут с мужской скоростью, но объем у нас такой же. Сейчас есть специальные датчики. На основе их нам рассказывали, что суммарный километраж у мужчин и женщин одинаковый. Силовые показатели у нас разные, но всегда можно прибавить в технике. Моей самой нелюбимой, конечно.

– А что тебе больше всего нравится в футболе?

– Когда твои передачи доходят до партнера. Это самое элементарное, но и самое трудное. А когда с них игрок забивает гол – это еще приятнее. Всегда хочется отдать такой пас, который выведет игрока на выгодную позицию, но бывают и случаи, когда ты рискуешь запороть момент и подвести команду, – сказала футболистка.