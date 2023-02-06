Футболистка «Зенита» Симановская: «Женщины не побегут с мужской скоростью, но объем у нас такой же. Суммарный километраж одинаковый, силовые показатели разные»
Игрок «Зенита» Вера Симановская высказалась о различиях между мужским и женским футболом.
– Прибегают ли тренеры к примерам из мужского футбола?
– Есть моменты, когда тренеры показывают какие-то элементы. Футбол для всех, и всегда можно подчерпнуть для себя что-то полезное.
Понятно, что женщины не побегут с мужской скоростью, но объем у нас такой же. Сейчас есть специальные датчики. На основе их нам рассказывали, что суммарный километраж у мужчин и женщин одинаковый. Силовые показатели у нас разные, но всегда можно прибавить в технике. Моей самой нелюбимой, конечно.
– А что тебе больше всего нравится в футболе?
– Когда твои передачи доходят до партнера. Это самое элементарное, но и самое трудное. А когда с них игрок забивает гол – это еще приятнее. Всегда хочется отдать такой пас, который выведет игрока на выгодную позицию, но бывают и случаи, когда ты рискуешь запороть момент и подвести команду, – сказала футболистка.
Ну вот не созданы конкретно для футбола хоть убей
Теннис, волейбол , гандбол да даже баскет смотрится нормально
А футбол тихий ужас
Мне хватило
Страшные коротконогие низкожопки меня вогнали в ступор
Почему в США и Норвегии нормальные женщины играют?
Грубо говоря: мужчина бежит 30 секунд на рывке и потом 30 секунд отдыхает, а женщина бежит 50 секунд не так быстро, и отдыхает 10 секунд
Я пытался смотреть 2 раза. Финал ЛЧ и финал ЧМ. Зрелище на большого "любителя". Но бывают разные люди, главное - законы не нарушать
S=V*t, не?