Хави: «8 очков отрыва от «Реала», все клубы топ-6 потеряли очки – идеальный тур для «Барсы». Но впереди еще долгий путь»

Теги Барселона Севилья Хави Ла Лига Жорди Альба Рафинья Диас Футбол

Хави подвел итоги матча «Барселона» – «Севилья» (3:0).

«В целом мы провели отличную игру. Игроки проделали огромную работу. Мы прекрасно сыграли против команды, защищающейся низким блоком, а это для нас самое сложное.

Теперь отрыв от «Реала» составляет 8 очков. Все команды со второго по шестое [места] потеряли очки – идеальный тур. Но впереди еще долгий путь.

Альба приносит очень много пользы в атаке, он выдающийся распасовщик. Очень рад за него.

Рафиньей я был доволен и до сегодняшней игры. Несмотря на критику, мы оцениваем игру не только по голам и ассистам. Он отбирает мячи, дает интенсивность, а это залог успеха. Теперь он забил во втором матче подряд, кажется, что он стал более заметен, но он играл так весь сезон», – сказал тренер каталонцев.

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41 комментарий

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San San
кхм, обычно до и после клубного чемпионата клуб из ла лиги проваливает свои матчи. плюс реал в лч играет и кубке короля. так что шансы хорошие, что сливочные потеряют ещё очки.
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Мельников Михаил
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Хави гений, лучший тренер Ла Лиги с огромным отрывом. Карло нервно курит свои сигары в стороне
С составом Реала Хави был бы третьим-пятым. Ветераны и юнцы.
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Roshka Insanov
Ответ Flow market Victor Mercedes
Случайно прочитал "Хави в очко Реала" 🤣
Читай правильно:Хави в очко отрывался от Реала! В очко "от" Реала!!!
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Анатолий Нагорный
Ответ Burel
Порадовал фанов самого популярного клуба мира 🔵🔴
А с чего мне радоваться?
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Теннисный абсолют
Ответ ZamoRano
За Китай) в белую расу в целом не верю, ей недолго осталось, если помнишь облачный матрас сестер Вачовски и сцены из будущего, то среднее человечество вскоре будет именно таким.
(((( Грусть.
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Мужанов Дмитрий Александрович
А какая разница сколько там команд потеряли очки. В Ла Лиге за чемпионство идёт борьба между 2 клубами, и только чудом там может оказаться кто-то третий(например Атлетико)
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Goofts
Ответ Теннисный абсолют
Топ тренер, который с группы ЛЧ выйти не может
Барселона Лидер Испании, и лучшая команда Испании - суперкубок этот факт отражает, с ЛЧ провал, но какой провал будет у Реала в конце сезона?
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Роман
Ответ ZamoRano
Ты такая смешная, мы в Гурьево аж кумыс уронили )))))))
Так ты в профиле его комменты почитай.
Очко через коммент у него.

Типичный фанат Барселоны)
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Iuasamotu
По зёрнышку, по зёрнышку, дай бог Барса и выиграет Ла Лигу
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ZamoRano
Ответ Теннисный абсолют
Саморано, за кого болеешь в войне?
За Китай) в белую расу в целом не верю, ей недолго осталось, если помнишь облачный матрас сестер Вачовски и сцены из будущего, то среднее человечество вскоре будет именно таким.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ ZamoRano
Ты такая смешная, мы в Гурьево аж кумыс уронили )))))))
Иди спать соседка, у вас сегодня траур)
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Данил Луговский
Чувствуется контраст между обороной Пике, Лангле, Гарсия и Кунде, Кристьенсен, Араухо. Очередной сухарь и плюс 8 отрыва. Хави знает, что делает. Вперед, к титулу, Барса!
При том что Реал идёт так же как и в прошлом году и при этом выиграл с таким отрывом
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Теннисный абсолют
Ответ ZamoRano
Ты такая смешная, мы в Гурьево аж кумыс уронили )))))))
Саморано, за кого болеешь в войне?
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Экспертное мнение
Барса на золотой дубль уверенно идет, а при лучшем раскладе можно и трофей ЛЕ прибавить, очень неплохо
Пока на рельсах за квадруплом)
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ZamoRano
Перес жмотяра не обновляет Реал, вот и играют старые пердуны, да малолетки. Ни одного игрока в самом соку на поле нет, даже мбубу упустили.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Егорка Зуев)
Он и остался подольше и выиграл трофей 😁
И идёт за следующим)
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AminO2
Хави четко сказал про Рафинью, то, что до сих пор недоступно пониманию местных хейтеров. Рафинья, с самого начала выступлений в Каталонии - несомненный игровой лидер клуба, важнейший структурный игрок, обеспечивающий в т.ч. качество, вариативность и глубину состава.
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Теннисный абсолют
Ответ Футбол_это_жизнь
Хави Топ тренер! Как он умеет перестроить команду, наладить игру в перерыве. Красавец!
Топ тренер, который с группы ЛЧ выйти не может
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Футбол_это_жизнь
Как же я ржу над хейтерами Хави особенно из стана кулес Барсы которые хотели Тухеля, Клоппа, Тен Хага Хави батя
Что ты понимаешь? Для настоящих фанов Барсы 1матч переворачивает всё)
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Теннисный абсолют
Покоритель ЛЕ раскудахтался что-то
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Экспертное мнение
Этот роман хоть в курсе насколько нелепо смотрится после 18 декабря? Напомните ему кто-нибудь. Он просто боится правды и запретил отвечать, любит видеть только угодные ему комментарии через розовые очки, прямо как его кумир убежавший в лигу арабов где все вокруг только его восхваляют))) Роман думает спрячется от правды в своем розовом мирке, где все вокруг пишут только угодные ему комменты
Восхваляют? Ты серьёзно? Его весь СА петушарит и стебет как могут🤣💪🏻👍🏻
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ZamoRano
Ответ Flow market Victor Mercedes
Случайно прочитал "Хави в очко Реала" 🤣
Ты такая смешная, мы в Гурьево аж кумыс уронили )))))))
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Роман
Какой Хави? Тут фанатики БЧК недавно петицию хотели создать, так как не могут написать мне. И каждый считает своим долгом это сделать.
Жаль ограничил их никчемные возможности.
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Flow market Victor Mercedes
Случайно прочитал "Хави в очко Реала" 🤣
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Men77
Спасибо сливочно/гелевым. Ведь их вклад огромной🤣.
В том году они люто хейтили Месси, итог мы все знаем.
Также хейтили и Хави, в этом сезоне уже фаворит на чемпионство.
Эти дурачки даже не понимают, что есть такое понятие как карма.
Явный пример тому Ромка, столько г... выливал на Месси, в итоге после 18 декабря с ума сошел🤣
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