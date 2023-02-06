Хави: «8 очков отрыва от «Реала», все клубы топ-6 потеряли очки – идеальный тур для «Барсы». Но впереди еще долгий путь»

подвел итоги матча « » – « » (3:0).

«В целом мы провели отличную игру. Игроки проделали огромную работу. Мы прекрасно сыграли против команды, защищающейся низким блоком, а это для нас самое сложное.

Теперь отрыв от «Реала» составляет 8 очков. Все команды со второго по шестое [места] потеряли очки – идеальный тур. Но впереди еще долгий путь.

приносит очень много пользы в атаке, он выдающийся распасовщик. Очень рад за него.

Рафиньей я был доволен и до сегодняшней игры. Несмотря на критику, мы оцениваем игру не только по голам и ассистам. Он отбирает мячи, дает интенсивность, а это залог успеха. Теперь он забил во втором матче подряд, кажется, что он стал более заметен, но он играл так весь сезон», – сказал тренер каталонцев.