Хави: «8 очков отрыва от «Реала», все клубы топ-6 потеряли очки – идеальный тур для «Барсы». Но впереди еще долгий путь»
Хави подвел итоги матча «Барселона» – «Севилья» (3:0).
«В целом мы провели отличную игру. Игроки проделали огромную работу. Мы прекрасно сыграли против команды, защищающейся низким блоком, а это для нас самое сложное.
Теперь отрыв от «Реала» составляет 8 очков. Все команды со второго по шестое [места] потеряли очки – идеальный тур. Но впереди еще долгий путь.
Альба приносит очень много пользы в атаке, он выдающийся распасовщик. Очень рад за него.
Рафиньей я был доволен и до сегодняшней игры. Несмотря на критику, мы оцениваем игру не только по голам и ассистам. Он отбирает мячи, дает интенсивность, а это залог успеха. Теперь он забил во втором матче подряд, кажется, что он стал более заметен, но он играл так весь сезон», – сказал тренер каталонцев.
Очко через коммент у него.
Типичный фанат Барселоны)
Жаль ограничил их никчемные возможности.
В том году они люто хейтили Месси, итог мы все знаем.
Также хейтили и Хави, в этом сезоне уже фаворит на чемпионство.
Эти дурачки даже не понимают, что есть такое понятие как карма.
Явный пример тому Ромка, столько г... выливал на Месси, в итоге после 18 декабря с ума сошел🤣