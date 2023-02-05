Каррагер о Матипе и Гомесе после 0:3 от «Вулвс»: «Хаос. Судите об игре центральных защитников, когда им нужно брать на себя роль ван Дейка»

оценил игру центра обороны «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном» (0:3).

«Не очень сложно играть в центре обороны рядом с ведущим защитником [ван ].

Судите об игре центральных защитников, когда им нужно брать роль лидера на себя. Хаос», – написал экс-защитник « », имея в виду и Жоэля Матипа.

В начале января Вирджил ван Дейк выбыл из-за травмы на несколько недель.