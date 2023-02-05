Каррагер о Матипе и Гомесе после 0:3 от «Вулвс»: «Хаос. Судите об игре центральных защитников, когда им нужно брать на себя роль ван Дейка»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Жоэль Матип Вирджил ван Дейк Джо Гомес Футбол

Джейми Каррагер оценил игру центра обороны «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:3).

«Не очень сложно играть в центре обороны рядом с ведущим защитником [ван Дейком].

Судите об игре центральных защитников, когда им нужно брать роль лидера на себя. Хаос», – написал экс-защитник «Ливерпуля», имея в виду Джо Гомеса и Жоэля Матипа.

В начале января Вирджил ван Дейк выбыл из-за травмы на несколько недель.

2 комментария

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vrazrez
Катастрофа. Команде срочно нужен центральный защитник и разносторонний нападающий.
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Born is the King
"Имея в виду Гомеса"

Он не мог иметь в виду Гомеса. Гомес это не защитник. То что играет на позиции защитника не делает его защитником
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