Сантос согласен стать капитаном «Зенита»: «Готов к ответственности, но хочу, чтобы каждый ее ощущал»

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция Деян Ловрен Дуглас Сантос Матч ТВ Футбол

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос готов стать капитаном команды после ухода Деяна Ловрена.

– Недавно Ловрен перешел в «Лион». Готовы ли вы стать новым капитаном «Зенита»?

– С Деяном у нас сложились замечательные взаимоотношения. Так было на протяжении всего периода его выступления за «Зенит». Мы также близко располагались на поле. За его пределами тоже много общались, включая нынешний сезон.

Когда у него окончательно сложилась картина с «Лионом», он сам мне об этом сообщил. Я пожелал ему удачи лично и хочу еще раз это сделать через вас, потому что Деян большой профессионал, который очень много дал «Зениту».

А по поводу капитанства в «Зените» – повязка уже мне доставалась, когда Ловрен отсутствовал или не играл. Поэтому, конечно же, готов к этой ответственности.

В то же время мне хочется, чтобы каждый игрок «Зенита» ее ощущал. И обладал такой внутренней свободой, чтобы в нужный момент стать лидером, повести за собой команду.

Только в этом случае, когда все представляют собой единое целое и каждый, если что, готов подхватить лидерство, мы будем показывать тот замечательный футбол, который хотим показывать, – сказал бразилец.

7 комментариев

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Виталик Украинский
Зенит Сантос
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Doomgoth
Ответ Жлобиньо
Янбаев))
Вот у тебя память хорошая. Ты ещё Джамбулата Базаева вспомни, как и Янбаева, что были в аренде.
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Жлобиньо
Ответ Doomgoth
После Миммо Кришито, наверное, будет самый любимый и родной капитан. Есть ощущение, что позиция ЛЗ - что-то заколдованное в Зените. Мареш, Ширл, Ким, Миммо, Дуглас... Все из них - любимцы публики.
Янбаев))
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Doomgoth
После Миммо Кришито, наверное, будет самый любимый и родной капитан. Есть ощущение, что позиция ЛЗ - что-то заколдованное в Зените. Мареш, Ширл, Ким, Миммо, Дуглас...

Все из них - любимцы публики.
+3
0
+3
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Кирилл Голивец
Лучший топ-игрок РПЛ минимум по сочетанию универсализма и мастерства
+6
0
+6
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munhin
на редкость мудрый футболист )
+7
0
+7
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Дмитрий9779
Очень правильные слова.Дуглас наш человек!
+8
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+8
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