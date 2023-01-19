Сантос согласен стать капитаном «Зенита»: «Готов к ответственности, но хочу, чтобы каждый ее ощущал»

Защитник « » готов стать капитаном команды после ухода .

– Недавно Ловрен перешел в « ». Готовы ли вы стать новым капитаном «Зенита»?

– С Деяном у нас сложились замечательные взаимоотношения. Так было на протяжении всего периода его выступления за «Зенит». Мы также близко располагались на поле. За его пределами тоже много общались, включая нынешний сезон.

Когда у него окончательно сложилась картина с «Лионом», он сам мне об этом сообщил. Я пожелал ему удачи лично и хочу еще раз это сделать через вас, потому что Деян большой профессионал, который очень много дал «Зениту».

А по поводу капитанства в «Зените» – повязка уже мне доставалась, когда Ловрен отсутствовал или не играл. Поэтому, конечно же, готов к этой ответственности.

В то же время мне хочется, чтобы каждый игрок «Зенита» ее ощущал. И обладал такой внутренней свободой, чтобы в нужный момент стать лидером, повести за собой команду.

Только в этом случае, когда все представляют собой единое целое и каждый, если что, готов подхватить лидерство, мы будем показывать тот замечательный футбол, который хотим показывать, – сказал бразилец.