Экс-судья Егоров против челленджей на просмотр моментов: «Футбол не цирк. Будем идти на поводу у блогеров – дойдем до абсурда»

Теги премьер-лига Россия судьи Игорь Егоров видеоповторы Кубок РПЛ Футбол

Игорь Егоров оценил введение челленджей на просмотр моментов в Зимнем кубке Мир РПЛ.

– Отношусь к эксперименту крайне негативно. Футбол не цирк, а судейство матчей – очень тяжелый труд. Если бы я работал, то сразу после игры мог бы и резко ответить на вопросы по своим решениям. Но есть руководители, которые, видимо, считают, что новшества интересны. Вот только если будем идти на поводу у блогеров, то скоро дойдем до абсурда.

У меня встречный вопрос: несет ли клуб какое-то наказание, если запрос не удовлетворен? В хоккее, между прочим, команда в этом случае получает две минуты штрафа. Поэтому любой запрос там сопряжен с риском.

– В футболе нет удалений на несколько минут. Не назначать же пенальти...

– Мы опять уходим от главного. Где мнение судьи? Мы отодвигаем арбитра все дальше и дальше от принятия окончательного решения. Разве с введением ВАР стало меньше ошибок?

– Нет, потому что ВАР тоже субъективен. У мониторов сидят живые люди, а не роботы.

– Правильно! Мнения у людей могут не совпадать, и возникает конфликт интересов. Судейских скандалов стало даже больше. Если раньше ответственность брал на себя главный судья, которому иногда помогали ассистенты, то теперь она разделилась на многих. Ответственность размывается.

Да, бывают сложные моменты, но в целом доходит до абсурда. Судья после гола мчится к экрану. Игроки счастливы, они радуются – и вдруг гол отменили.

Я не против экспериментов. Давайте пробовать. Но не стоит впадать в зависимость от Медиалиги, в которой много новомодного, – сказал бывший арбитр.

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3 комментария

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samarskij-kuzmich
ВАР должен быть полностью автоматизирован. Робот беспристрастно должен подсказать арбитру ситуацию. И по поводу слов Егорова, что "арбитра всё больше отодвигают". Арбитров и надо отодвинуть. Нужно субъективность исключить по максимуму.
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Мосгорсуд
Разве с введением ВАР стало меньше ошибок?
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ВАР как дышло, если нужно поверни в другую сторону как тебе нужно. ВАРом можно ещё лучше утопить неугодную команду....разглядеть мнимый офсайд например, или пенальти выдумать в их ворота.....ВАР для честного орбитража, а в РПЛ им и не пахло
+2
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Александр Шевцов
Точно такая же система давненько существует в МЛБ и, в принципе, хорошо себя зарекомендовала
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