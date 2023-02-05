Экс-судья Егоров против челленджей на просмотр моментов: «Футбол не цирк. Будем идти на поводу у блогеров – дойдем до абсурда»

оценил введение челленджей на просмотр моментов в Зимнем кубке Мир .

– Отношусь к эксперименту крайне негативно. Футбол не цирк, а судейство матчей – очень тяжелый труд. Если бы я работал, то сразу после игры мог бы и резко ответить на вопросы по своим решениям. Но есть руководители, которые, видимо, считают, что новшества интересны. Вот только если будем идти на поводу у блогеров, то скоро дойдем до абсурда.

У меня встречный вопрос: несет ли клуб какое-то наказание, если запрос не удовлетворен? В хоккее, между прочим, команда в этом случае получает две минуты штрафа. Поэтому любой запрос там сопряжен с риском.

– В футболе нет удалений на несколько минут. Не назначать же пенальти...

– Мы опять уходим от главного. Где мнение судьи? Мы отодвигаем арбитра все дальше и дальше от принятия окончательного решения. Разве с введением ВАР стало меньше ошибок?

– Нет, потому что ВАР тоже субъективен. У мониторов сидят живые люди, а не роботы.

– Правильно! Мнения у людей могут не совпадать, и возникает конфликт интересов. Судейских скандалов стало даже больше. Если раньше ответственность брал на себя главный судья, которому иногда помогали ассистенты, то теперь она разделилась на многих. Ответственность размывается.

Да, бывают сложные моменты, но в целом доходит до абсурда. Судья после гола мчится к экрану. Игроки счастливы, они радуются – и вдруг гол отменили.

Я не против экспериментов. Давайте пробовать. Но не стоит впадать в зависимость от Медиалиги, в которой много новомодного, – сказал бывший арбитр.