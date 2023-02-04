Дайч запретил игрокам «Эвертона» тренироваться в шапках и шарфах
Шон Дайч ввел некоторые запреты в «Эвертоне».
Новый тренер команды, в частности, запретил игрокам тренироваться в шарфах и шапках. Кроме того, он просит футболистов надевать щитки.
Запреты начали действовать до субботнего матча с «Арсеналом» (1:0).
«Это происходит уже много лет, и это сводит меня с ума. Футболистам нельзя носить шапки, когда они играют в субботу, шарфы тоже не разрешаются. И еще нужно носить щитки, как гласят правила. Это не ракетостроение», – сказал Дайч.
Ну... так как комментарий носит исключительно шутливый характер, а редакторы сами облажались с переводом выражения, то я использовал такую трактовку для красного словца) не более
Хотя если честно с шарфами не понятно, типа “брутальность настоящих мужчин“ хочет привить?)
Туша Лэмпарда в переулке по утру. След Боуэна на разорванной тактике. Эта АПЛ боится меня, я видел её истинное лицо: середняки - продолжения топов, а топы забиты прессингом и бездарным владением мячом. И когда топы будут окончательно уничтожены на европейской арене, вся эта мразь начнёт тонуть. Когда скопившиеся тренеришки, псевдоперспективные игроки и жирные владельцы вспенятся от отчаяния, все доминаторы и лысые шарлатаны посмотрят наверх и возопят: "Спаси нас!".
А я прошепчу: "Нет".
Из просторов вк)
1)Дайч никогда не сможет возглавить ФК Иркутск.
2) В цехах где строят ракеты, все, сплошь и рядом ходят в шапках , шарфах ( не путать с защитными комбинезонами) и без щитков