Дайч запретил игрокам «Эвертона» тренироваться в шапках и шарфах

Теги Эвертон премьер-лига Англия игровая форма Шон Дайч стиль Футбол

Шон Дайч ввел некоторые запреты в «Эвертоне».

Новый тренер команды, в частности, запретил игрокам тренироваться в шарфах и шапках. Кроме того, он просит футболистов надевать щитки. 

Запреты начали действовать до субботнего матча с «Арсеналом» (1:0).

«Это происходит уже много лет, и это сводит меня с ума. Футболистам нельзя носить шапки, когда они играют в субботу, шарфы тоже не разрешаются. И еще нужно носить щитки, как гласят правила. Это не ракетостроение», – сказал Дайч.

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21 комментарий

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Константин Кв
Ответ Nice_Fellow
Также сообщается, что мамы игроков коллективно выступили против новаций и попросили не снимать шапки.
А бабушки пообещали оторвать Дайчу все что торчит и передали игрокам еще 1000 шапок и шарфов!
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Redmurza
Ответ QWertY
Дневник Дайча. 31 января 2023 года. Туша Лэмпарда в переулке по утру. След Боуэна на разорванной тактике. Эта АПЛ боится меня, я видел её истинное лицо: середняки - продолжения топов, а топы забиты прессингом и бездарным владением мячом. И когда топы будут окончательно уничтожены на европейской арене, вся эта мразь начнёт тонуть. Когда скопившиеся тренеришки, псевдоперспективные игроки и жирные владельцы вспенятся от отчаяния, все доминаторы и лысые шарлатаны посмотрят наверх и возопят: "Спаси нас!". А я прошепчу: "Нет". Из просторов вк)
Это не меня заперли с вами в одной лиге. Это вас заперли со мной!
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ASH11
Ответ evil
Варежки сними ©
и начинай работать
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Левая бровь Анчелотти
Атмосферная команда получается. Знаете, с приходом Дайча и победой над Арсеналом укрепляется уверенность в том что Эвертон останется в АПЛ
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Леван Мкртчян
Ответ Данила Скроботов
С английского rocket science не только ракетостроение но и синоним какой-то очень сложной вещи, как у нас высшая математика. Так что Дайч сказал, что это что-то простое, а не высшая математика. Жаль, что новостники и редакторы спортса не в курсе про всё это в каждой второй новости
Я тоже сначала удивился , прочитав такую аналогию , но потом сообразил что к чему ,и перейдя в оригинальный источник убедился в этом.
Ну... так как комментарий носит исключительно шутливый характер, а редакторы сами облажались с переводом выражения, то я использовал такую трактовку для красного словца) не более
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Wasilij Petrow
Ответ Данила Скроботов
С английского rocket science не только ракетостроение но и синоним какой-то очень сложной вещи, как у нас высшая математика. Так что Дайч сказал, что это что-то простое, а не высшая математика. Жаль, что новостники и редакторы спортса не в курсе про всё это в каждой второй новости
По русски было бы: "не бином Ньютона".
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Sevuska
В Англии плюс 10 - какие шапки !?
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Mr@k
воу какой Дайч суровый мужик!...
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Zarmun En
Рыжий из Ирисок Интернейшнл!
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Максим Шохин
Ответ Да, та самая летучая мышь
Если это позволит Эвертону остаться в Премьер Лиге то пусть хоть даже трусы запретит носить. Хотя если честно с шарфами не понятно, типа “брутальность настоящих мужчин“ хочет привить?)
Добежал - согрелся. А зачем, условно дорабатывать если на тебе шапка и тепло
+4
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кабан галльский
Какой же Дайч базированный гигачад
+2
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Данила Скроботов
Ответ Леван Мкртчян
Из новости мы узнали.... 1)Дайч никогда не сможет возглавить ФК Иркутск. 2) В цехах где строят ракеты, все, сплошь и рядом ходят в шапках , шарфах ( не путать с защитными комбинезонами) и без щитков
С английского rocket science не только ракетостроение но и синоним какой-то очень сложной вещи, как у нас высшая математика. Так что Дайч сказал, что это что-то простое, а не высшая математика. Жаль, что новостники и редакторы спортса не в курсе про всё это в каждой второй новости
+39
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+38
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Alex Legend
Ответ Да, та самая летучая мышь
Если это позволит Эвертону остаться в Премьер Лиге то пусть хоть даже трусы запретит носить. Хотя если честно с шарфами не понятно, типа “брутальность настоящих мужчин“ хочет привить?)
чтобы выкладывались по максимуму
+2
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+2
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Chexonte
Ответ Гамарджоба Генацвале
Пр щитки понятно, а про шапки и шарфы почему? Потому что это не ракетостроение?
Чтобы воспроизвести игровые условия - во время игр шапки и шарфы не носят, вот и на тренировках запретил
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+5
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.ru
игрокам надо потерпеть, думаю ближе к лету отойдёт... и разрешит шапки и шарфы
+5
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+5
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Nice_Fellow
Также сообщается, что мамы игроков коллективно выступили против новаций и попросили не снимать шапки.
+9
0
+9
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Да, та самая летучая мышь
Если это позволит Эвертону остаться в Премьер Лиге то пусть хоть даже трусы запретит носить.
Хотя если честно с шарфами не понятно, типа “брутальность настоящих мужчин“ хочет привить?)
0
-1
-1
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evil
Варежки сними ©
+20
-1
+19
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QWertY
Дневник Дайча. 31 января 2023 года.

Туша Лэмпарда в переулке по утру. След Боуэна на разорванной тактике. Эта АПЛ боится меня, я видел её истинное лицо: середняки - продолжения топов, а топы забиты прессингом и бездарным владением мячом. И когда топы будут окончательно уничтожены на европейской арене, вся эта мразь начнёт тонуть. Когда скопившиеся тренеришки, псевдоперспективные игроки и жирные владельцы вспенятся от отчаяния, все доминаторы и лысые шарлатаны посмотрят наверх и возопят: "Спаси нас!".

А я прошепчу: "Нет".

Из просторов вк)
+47
-9
+38
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Гамарджоба Генацвале
Пр щитки понятно, а про шапки и шарфы почему? Потому что это не ракетостроение?
+3
-4
-1
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Леван Мкртчян
Из новости мы узнали....

1)Дайч никогда не сможет возглавить ФК Иркутск.

2) В цехах где строят ракеты, все, сплошь и рядом ходят в шапках , шарфах ( не путать с защитными комбинезонами) и без щитков
+22
-8
+14
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