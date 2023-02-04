Дайч запретил игрокам «Эвертона» тренироваться в шапках и шарфах

ввел некоторые запреты в « ».

Новый тренер команды, в частности, запретил игрокам тренироваться в шарфах и шапках. Кроме того, он просит футболистов надевать щитки.

Запреты начали действовать до субботнего матча с «Арсеналом» (1:0).

«Это происходит уже много лет, и это сводит меня с ума. Футболистам нельзя носить шапки, когда они играют в субботу, шарфы тоже не разрешаются. И еще нужно носить щитки, как гласят правила. Это не ракетостроение», – сказал Дайч.