«МЮ» вышел на 3-е место в АПЛ, оторвавшись от «Ньюкасла» на 2 очка

« » улучшил свое положение в таблице по итогам 22-го тура.

Команда до этого дня шла на четвертой строчке, уступая « » по дополнительным показателям.

Сегодня манкунианцы обыграли «Кристал Пэлас» (2:1), а «сороки» сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

На данный момент после 21 игры в чемпионате Англии у «МЮ» 42 очка, у «Ньюкасла» – 40.

Первые два места занимают «Арсенал» (50) и «Манчестер Сити» (45) – они провели по 20 матчей.