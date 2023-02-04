«МЮ» вышел на 3-е место в АПЛ, оторвавшись от «Ньюкасла» на 2 очка

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» улучшил свое положение в таблице АПЛ по итогам 22-го тура.

Команда Эрика тен Хага до этого дня шла на четвертой строчке, уступая «Ньюкаслу» по дополнительным показателям.

Сегодня манкунианцы обыграли «Кристал Пэлас» (2:1), а «сороки» сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

На данный момент после 21 игры в чемпионате Англии у «МЮ» 42 очка, у «Ньюкасла» – 40.

Первые два места занимают «Арсенал» (50) и «Манчестер Сити» (45) – они провели по 20 матчей.

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37 комментариев

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мс-мешок
Ответ llolishe
А где трофеи Манчестер Юнайтед и Арсенала за последние сезоны?
Арсенал 2 года назад взял КА, МЮ - при Мауриньо взали 2 трофея. у Ливерпуля ведь была чёрная полоса, а чемпионат сколько лет не могли выиграть?.
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Aibek Zhaparov
Ответ mr kovalsky
Самое интересное, что про глоров из узбекистана пишет Айбек
А Айбеку нельзя писать??
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Куприн
Это какого года новость, 2002-го?
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ДушеныйКаземиройХьюз
Ответ ДушеныйКаземиройХьюз
Ау, народ. Цветной душит белого на глазах тысяч людей, и тишина, мы что в Балтиморе? Если б Хьюз придушил бы какого-нибудь негра, тут бы уже новости на главной висели и беспорядки по всему миру начались бы!
А за что минусы?! Из всей команды выбрал единственного белого и начал душить!
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мс-мешок
Ответ Jaxongir Shodiev
Снова разговоры про чемпионскую гонку?
никто про это не говорит, всего лишь топ -3
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umnik3
Ну чо, забьемся в ЛЕ , два великих клуба?)))
+1
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Андрей Зайцев
вообще-то у ньюкасла 39 очков а не 40
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Пирс Морган
Ответ ХавиГави_Паратрупер
На багаже Роналду!(Не благодари за аргумент)🙃
Затащил вторую часть сезона своим отсутствием
+2
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Joker17
Ответ Jaxongir Shodiev
Снова разговоры про чемпионскую гонку?
нет, конечно, -11 по потерянным, какая тут гонка
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AF007
2021 - 2 место
2022 - 6 место
2023 - 3 место

Угадайте, в каком году играл в основе ботоксный беспризорник
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Пирс Морган
Даже не знаю, что сказать, без фрукта реально лучше идут
На багаже Роналду!(Не благодари за аргумент)🙃
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mr kovalsky
Ответ Aibek Zhaparov
а это разрешено делать только глорам Арсенала из Таджикистана и Узбекистана? Вы какие-то особенные и богоизбранные?
Самое интересное, что про глоров из узбекистана пишет Айбек
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llolishe
Ответ Dm Kznts
с каким топ тренером?
Если руководство уважает болельщиков то уже не с Клоппом-этому уже плевать на клуб-на пресс-конференциях пересказывает что произошло на поле)))
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llolishe
Ответ Адская ставкА
А где ливер с челси? 🤔
А где трофеи Манчестер Юнайтед и Арсенала за последние сезоны?
0
-7
-7
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igls54
Бабу с воза - кобыле легче
+2
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Адская ставкА
А где ливер с челси? 🤔
+3
0
+3
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ДушеныйКаземиройХьюз
Ау, народ. Цветной душит белого на глазах тысяч людей, и тишина, мы что в Балтиморе? Если б Хьюз придушил бы какого-нибудь негра, тут бы уже новости на главной висели и беспорядки по всему миру начались бы!
+1
-5
-4
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GaG12
Давайте отметим и Маринера, мужик реально старался, вместе с Каземиро не удалил игрока из команды негров, добавил 7 минут а сыграли аж 9.
+4
0
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Dm Kznts
Ответ llolishe
Арсеналу и Манчестер Юнайтед еще на Энфилд-там уже Ливерпуль будет сильнее и с топ тренером
с каким топ тренером?
0
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кuraakula belov
Брайтон и Брентфорд без шуток за 4 место могут зацепиться
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Игорь Климов
Ответ Abdul Aziz
у кого больше горит, у Пирса или у Рона?
У них обоих)
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emptinesspetr
Арсенал железобетонно проиграет Сити, и там уже ой как всё неоднозначно будет в тройке.
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llolishe
Ответ Токсик
Сейчас ещё Арсенал проиграет две свои встречи с Сити и гонка за титул снова оживает 😏
Арсеналу и Манчестер Юнайтед еще на Энфилд-там уже Ливерпуль будет сильнее и с топ тренером
0
-6
-6
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Токсик
Ответ Jaxongir Shodiev
Снова разговоры про чемпионскую гонку?
А чё бы и нет, чемпион? Почему вам можно объявлять себя липовыми чемпионами в декабре, а другим нельзя заикаться про гонку
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Любезный Коссутий
ну и кто скажет, что это не заслуженно?
прогресс, по сравнению с прошлым сезоном, просто космический
+7
-1
+6
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