«МЮ» вышел на 3-е место в АПЛ, оторвавшись от «Ньюкасла» на 2 очка
«Манчестер Юнайтед» улучшил свое положение в таблице АПЛ по итогам 22-го тура.
Команда Эрика тен Хага до этого дня шла на четвертой строчке, уступая «Ньюкаслу» по дополнительным показателям.
Сегодня манкунианцы обыграли «Кристал Пэлас» (2:1), а «сороки» сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).
На данный момент после 21 игры в чемпионате Англии у «МЮ» 42 очка, у «Ньюкасла» – 40.
Первые два места занимают «Арсенал» (50) и «Манчестер Сити» (45) – они провели по 20 матчей.
2022 - 6 место
2023 - 3 место
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