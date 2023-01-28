У форварда «Айнтрахта» Коло-Муани 17 (7+10) очков в первых 17 матчах в Бундеслиге – это второй результат в истории

У нападающего « » исторические показатели в Бундеслиге.

Форвард забил «Баварии» (1:1) в 18-м туре чемпионата, теперь на его счету 7 голов и 10 результативных передач за 17 игр в лиге.

С тех пор как Opta Sports собирает статистику по Бундеслиге (с сезона-2004/05), лишь одному футболисту удавалось за первые 17 игр в высшей немецкой лиге набрать больше очков по системе «гол+пас». В 2004 году у полузащитника «Герты» было 18 результативных действий за аналогичный отрезок.

Подробно со статистикой Коло-Муани можно ознакомиться здесь.