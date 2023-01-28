У форварда «Айнтрахта» Коло-Муани 17 (7+10) очков в первых 17 матчах в Бундеслиге – это второй результат в истории

Теги Бавария Герта Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия рейтинги Марселиньо Рандаль Коло-Муани Футбол

У нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани исторические показатели в Бундеслиге.

Форвард забил «Баварии» (1:1) в 18-м туре чемпионата, теперь на его счету 7 голов и 10 результативных передач за 17 игр в лиге.

С тех пор как Opta Sports собирает статистику по Бундеслиге (с сезона-2004/05), лишь одному футболисту удавалось за первые 17 игр в высшей немецкой лиге набрать больше очков по системе «гол+пас». В 2004 году у полузащитника «Герты» Марселиньо было 18 результативных действий за аналогичный отрезок.

Подробно со статистикой Коло-Муани можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Ezra-Matthew Miller
Ответ D)e(x
А у Холланда? У него же 18 очков, за первые 17 игр у него 15+3, если верить спортсу
17 очков. спортс и заработанный пенальти считает гп, в третьей игре в Бундеслиге он это и сделал
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D)e(x
А у Холланда?
У него же 18 очков, за первые 17 игр у него 15+3, если верить спортсу
0
0
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Собака-буддист
Статистика в первых матчах за карьеру, Лёва в начале карьеры по реализации как нуньез был
Ой, сорян, мужики, упустил это в новости)))
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Apatrid
Ответ ARTEM PROKAZOV
У левы что ли не было когда он там в среднем больше чем за игру забивал?
В первых 17 матчах. Лева в Боруссии вначале не всегда играл в основе
0
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Кира Найтли
Ответ alexis2020
А разве третий гол Франция не с его помощью забила?
Да что толку что с его помощью, надо было забивать свой момент, но хорошо что он не забил
0
-1
-1
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Кира Найтли
Ответ Dima Maznev
В первых 17 матчах лева сидел под Лукасом бариосом , Нельсоном вальдесом и Мохаммедом Зиданом
А что насчет Холланда?
0
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GuruFutbola
Ответ alexis2020
Ой, какой ты остроумный) Что-то когда про рычаги шутят тебе не нравится
Я про них вообще не писал возмущаясь, не путай
0
-2
-2
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Фифа Алекс
Ответ alexis2020
А разве третий гол Франция не с его помощью забила?
Вроде ж первый он точку заработал?
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che kaif
Хозяин баварии
+1
-2
-1
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alexis2020
Ответ GuruFutbola
Ща Бавария по наработанной схеме)
Ой, какой ты остроумный) Что-то когда про рычаги шутят тебе не нравится
+7
-3
+4
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alexis2020
Ответ Yuri Ten
Судя по моменту с Аргентиной-зря
А разве третий гол Франция не с его помощью забила?
+4
0
+4
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Игорь Новиков
Зверь. Жаль, что Милан не взял его, когда мог.
+1
0
+1
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alexis2020
Ответ ARTEM PROKAZOV
У левы что ли не было когда он там в среднем больше чем за игру забивал?
Мне больше интересна статистика Холанда, вот тот точно ударно начал
0
0
0
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Yuri Ten
Ответ SayCoffet
Не зря Дешам взял на чм
Комментарий скрыт
+1
-12
-11
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Dima Maznev
Ответ ARTEM PROKAZOV
У левы что ли не было когда он там в среднем больше чем за игру забивал?
В первых 17 матчах лева сидел под Лукасом бариосом , Нельсоном вальдесом и Мохаммедом Зиданом
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Собака-буддист
Ответ ARTEM PROKAZOV
У левы что ли не было когда он там в среднем больше чем за игру забивал?
Статистика в первых матчах за карьеру, Лёва в начале карьеры по реализации как нуньез был
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ща Бавария по наработанной схеме)
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SayCoffet
Не зря Дешам взял на чм
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARTEM PROKAZOV
У левы что ли не было когда он там в среднем больше чем за игру забивал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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