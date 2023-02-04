Хавбек «Аль-Насра» Густаво: «После прихода Роналду все матчи трудны – соперники выкладываются на 200%. Криштиану создан, чтобы справляться с давлением»
Луис Густаво заявил, что соперники «Аль-Насра» выкладываются на 200% после перехода Криштиану Роналду.
Полузащитник команды из Эр-Рияда дал интервью после матча с «Аль-Фатехом» (2:2).
О матче
«Как мы и ожидали, матч был трудным, как и все матчи после подписания Роналду, потому что соперники выкладываются на 200%, чтобы противостоять ему».
О том, снимут ли голы давление с Криштиану
«Легендарный Роналду был создан для того, чтобы справляться с давлением», – сказал Густаво.
Ведь, как говорили фанатики, Рон стоит 10 футболистов.
На самом деле он стоит минус два.