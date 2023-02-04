Хавбек «Аль-Насра» Густаво: «После прихода Роналду все матчи трудны – соперники выкладываются на 200%. Криштиану создан, чтобы справляться с давлением»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луис Густаво Аль-Фатех Футбол

Луис Густаво заявил, что соперники «Аль-Насра» выкладываются на 200% после перехода Криштиану Роналду.

Полузащитник команды из Эр-Рияда дал интервью после матча с «Аль-Фатехом» (2:2). 

О матче

«Как мы и ожидали, матч был трудным, как и все матчи после подписания Роналду, потому что соперники выкладываются на 200%, чтобы противостоять ему».

О том, снимут ли голы давление с Криштиану 

«Легендарный Роналду был создан для того, чтобы справляться с давлением», – сказал Густаво.

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29 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Ответ GuruFutbola
Сложно играть когда у вас на одного игрока меньше)
))))))) Самое смешное, они думали это усиление.
Ведь, как говорили фанатики, Рон стоит 10 футболистов.
На самом деле он стоит минус два.
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Дима Ермаков
То есть до него все соперники играли на одной ноге против насры?
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nugoboss
2 игры смотрел это просто кошмар и ощущение что не Роналду играет а какой-то игрок из Тайланда
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Альфред
Все матчи трудны, потому что играют вдесятером.
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Дима Валишин
Ответ Los Galácticos
По первым матчам складывается ощущение что голы Роналду будут даваться не легче чем в АПЛ и Серии А, говорили же что эта лига не такая дворовая как многие думают.
А может дело в том , что Роналду ну уж очень сильно сдал , и не способен даже в такой по уровню низкой лиге показывать хороший футбол?
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Arty K.
то есть, партнёры по команде сами не поняли, зачем он им 😂
в роли красивого фрукта для фоток из бассейна и спортсала
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Андрей Бандалак
Ответ Метью Харрельсон
Сложно играть, когда один человек получает больше чем остальные 21 на поле)
Как вся лига вместе взятых!))
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Метью Харрельсон
Ответ GuruFutbola
Сложно играть когда у вас на одного игрока меньше)
Сложно играть, когда один человек получает больше чем остальные 21 на поле)
+6
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Michael Boldyrev
Мысль понятна, и вполне возможно, верна. Хотел это с брачными играми сравнить, но понял, что какое-то неоднозначное сравнение выходит)
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AF007
Ответ Los Galácticos
По первым матчам складывается ощущение что голы Роналду будут даваться не легче чем в АПЛ и Серии А, говорили же что эта лига не такая дворовая как многие думают.
Только дело не в лиге
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Пирс Морган
Соперники играют так, как и играли, просто с фруктом трудно
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Ветер
Пенальду разве футболист? Своими глазами видел, как он шампунь от перхоти рекламировал. Саудитам надо было профи подписывать, а не телеактéра.
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Michael Boldyrev
Ответ Los Galácticos
Причем тут сразу рейтинг, самоотдача у команд высокая, горячие арабы борятся и прессингуют на каждом клаптеке поля а против Роналду вообще включают режим берсерка. Считаю что в попсовой MLS клепать голы ему было бы попроще.
не знаю про рейтинг, но по Трансфермаркту МЛС уже несколько лет в районе 1 млрд. долларов, т.е. примерно на уровне топовой РПЛ, Голландии, Португалии или Бельгии. Саудиты же условно на уровне Чехии примерно (и да в Чехии есть приличные команды (чаще команда), но речь о силе лиги).
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Dennis Razzhigaev
Роналду ходит по воде, превращает воду в вино, а чемпионат Южной Африки в АПЛ, ЛЧ и ЧМ вместе взятые.
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QWertY
Ответ Los Galácticos
По первым матчам складывается ощущение что голы Роналду будут даваться не легче чем в АПЛ и Серии А, говорили же что эта лига не такая дворовая как многие думают.
Скажи это Талиске🤣
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человек-муравей человек-физрук
Роналду всю карьеру играл за счет партнеров. партнеры всегда были топовые. без проблем выкатывали на пустые и зарабатывали пенальти. сам Роналду и в лучшие годы не мог тащить команду. а сейчас он просто кукла для привлечения внимания
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Игорь Климов
Ответ Los Galácticos
Причем тут сразу рейтинг, самоотдача у команд высокая, горячие арабы борятся и прессингуют на каждом клаптеке поля а против Роналду вообще включают режим берсерка. Считаю что в попсовой MLS клепать голы ему было бы попроще.
Получается, что против Месси никто не борется не прессингует? А ведь в Лиге1 очень быстрые и атлетичные африканские игроки!
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Гусейн Магомедрасулов
Да сказал бы прямо, что приходится в меньшинстве играть с приходом Роналду.
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Los Galácticos
Ответ Игорь Климов
Чемпионат Саудовской Аравии официально находится на 58 месте в рейтинге, куда ещё проще?!
Причем тут сразу рейтинг, самоотдача у команд высокая, горячие арабы борятся и прессингуют на каждом клаптеке поля а против Роналду вообще включают режим берсерка. Считаю что в попсовой MLS клепать голы ему было бы попроще.
+3
-7
-4
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Игорь Климов
Ответ Arty K.
то есть, партнёры по команде сами не поняли, зачем он им 😂
Только в роли пенальтиста)
+4
-6
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Игорь Климов
Вот и "подъехало объективное" оправдание провальной игры этого Португальца7 в дворовом чемпионате Саудовской Аравии, теперь его фанатки могут взять эту отмазку на вооружение, и использовать как аргумент)
+1
-3
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Александр Беляков
Густаво: - "После прихода Роналду все матчи трудны"
+52
-3
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Arty K.
то есть, партнёры по команде сами не поняли, зачем он им 😂
+20
-3
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Игорь Климов
Ответ Los Galácticos
По первым матчам складывается ощущение что голы Роналду будут даваться не легче чем в АПЛ и Серии А, говорили же что эта лига не такая дворовая как многие думают.
Чемпионат Саудовской Аравии официально находится на 58 месте в рейтинге, куда ещё проще?!
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Фанаты пешехода мониторят никому не интересный чемпионат Саудовской Аравии и активно комментируют👏🤣
+2
-7
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