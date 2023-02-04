заявил, что соперники « » выкладываются на 200% после перехода .

Полузащитник команды из Эр-Рияда дал интервью после матча с « » (2:2).

О матче

«Как мы и ожидали, матч был трудным, как и все матчи после подписания Роналду, потому что соперники выкладываются на 200%, чтобы противостоять ему».

О том, снимут ли голы давление с Криштиану

«Легендарный Роналду был создан для того, чтобы справляться с давлением», – сказал Густаво.