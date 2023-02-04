Руди Гарсия: «Рад голу Роналду. «Аль-Наср» не зависит целиком от него»

заявил, что « » не полностью зависит от Криштиану Роналду.

Главный тренер команды из Эр-Рияда подвел итоги матча против « » (2:2). Португалец забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти на 93-й минуте.

«Рад голу и опечален удалением Андерсона Талиски. Мы добивались побед в матчах без Талиски, и мы не зависим целиком от Роналду.

Нам нужно совершенствоваться в предстоящем периоде, потому что мы пропускали голы в последних двух матчах», – сказал Гарсия.