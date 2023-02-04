Руди Гарсия: «Рад голу Роналду. «Аль-Наср» не зависит целиком от него»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Аль-Фатех Талиска Футбол

Руди Гарсия заявил, что «Аль-Наср» не полностью зависит от Криштиану Роналду.

Главный тренер команды из Эр-Рияда подвел итоги матча против «Аль-Фатеха» (2:2). Португалец забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти на 93-й минуте.

«Рад голу Криштиану Роналду и опечален удалением Андерсона Талиски. Мы добивались побед в матчах без Талиски, и мы не зависим целиком от Роналду.

Нам нужно совершенствоваться в предстоящем периоде, потому что мы пропускали голы в последних двух матчах», – сказал Гарсия.

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15 комментариев

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Игорь Климов
Ответ А.Э.РАСИМ
С чего это Аль-Наср будет зависеть от игрока с непонятными данными. Вообще не зависит. Роналду не тот, который ведет игру. Никогда не будет от него зависеть арабский клуб. Понимаете ли, Рон как футболист закончился. Уровень чемпионата Саудовской Аравии ниже, подумайте, чемпионата Кипра, Марокко, Японии, Кореи, ЮАР, Египта, Ирана, думаю Узбекистана, Норвегии, Венесуэлы, вторых лиг Швейцарии, Португалии....например. Талиска там может выиграть Золотой мяч, с отрывом. В общем так. А так люди заходят, смеяться никто не запрещал. Араб, знакомый из Аджмана говорит, что в Аравии уже поняли, кого купили. Болельщики других клубов начали постепенно иронизировать. Игры у Рона нет, и они не понимают, как он получал свои призы. Роналду забеспокоился, и просит руководство клуба подписать известных, но отличие от него, более готовых игроков, чтобы команда не упала, и подпортила репутацию его переходу. На матчах Аль-Насра появляются плакаты с Абубакаром, которого любили тут. В общем, все идет в пропасть.
Ты полностью прав.
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QWertY
Кришти не главный игрок клуба, естественно они от него не зависят. Вот Талиска другое дело
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LedNick
То, что Аль-Насру стали ставить пенальти - уже неплохо. Так могут и за кубки побороться.
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GuruFutbola
Пенка на 93 минуте
Классика классик
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Alex Rhea
скорее "Аль-Наср целиком не зависит от него"
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А.Э.РАСИМ
С чего это Аль-Наср будет зависеть от игрока с непонятными данными.

Вообще не зависит.
Роналду не тот, который ведет игру.

Никогда не будет от него зависеть арабский клуб.

Понимаете ли, Рон как футболист закончился.

Уровень чемпионата Саудовской Аравии ниже, подумайте, чемпионата Кипра, Марокко, Японии, Кореи, ЮАР, Египта, Ирана, думаю Узбекистана, Норвегии, Венесуэлы, вторых лиг Швейцарии, Португалии....например.

Талиска там может выиграть Золотой мяч, с отрывом.

В общем так.

А так люди заходят, смеяться никто не запрещал.

Араб, знакомый из Аджмана говорит, что в Аравии уже поняли, кого купили.
Болельщики других клубов начали постепенно иронизировать.
Игры у Рона нет, и они не понимают, как он получал свои призы.
Роналду забеспокоился, и просит руководство клуба подписать известных, но отличие от него, более готовых игроков, чтобы команда не упала, и подпортила репутацию его переходу.

На матчах Аль-Насра появляются плакаты с Абубакаром, которого любили тут.
В общем, все идет в пропасть.
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ДЖИН
Ой май гаад пеналду и тут пеналду.
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Айлин 1990
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Благодаря таким как ты, про Аль-Наср и пишут
А нам всем Аль Насралду.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Игорь Климов
Но ты хотела сказать, что самый смешной)
Благодаря таким как ты, про Аль-Наср и пишут
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Игорь Климов
Получается, что Аль-Наср купил за 200 млн. пенальтиста в команду)
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LifeSpartak
Гоните его в шею пока разлад в команде не начался!
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Игорь Климов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Аль-Наср самый обсуждаемый клуб на спортсе
Но ты хотела сказать, что самый смешной)
+5
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2ran
"Этот некрасивый тренер говорит неприемлемые речи. Пирс! Пирс! Где ты?"
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ARIGAMI ARIGAMI
Аль-Наср самый обсуждаемый клуб на спортсе
+2
-5
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Андрей Хенто
Больше зависит от Талиски. Роналду совершенно пока смотрится, как инородное тело, нет сыгранности с партнёрами.
+13
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