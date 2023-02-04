Руди Гарсия: «Рад голу Роналду. «Аль-Наср» не зависит целиком от него»
Руди Гарсия заявил, что «Аль-Наср» не полностью зависит от Криштиану Роналду.
Главный тренер команды из Эр-Рияда подвел итоги матча против «Аль-Фатеха» (2:2). Португалец забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти на 93-й минуте.
«Рад голу Криштиану Роналду и опечален удалением Андерсона Талиски. Мы добивались побед в матчах без Талиски, и мы не зависим целиком от Роналду.
Нам нужно совершенствоваться в предстоящем периоде, потому что мы пропускали голы в последних двух матчах», – сказал Гарсия.
Классика классик
Вообще не зависит.
Роналду не тот, который ведет игру.
Никогда не будет от него зависеть арабский клуб.
Понимаете ли, Рон как футболист закончился.
Уровень чемпионата Саудовской Аравии ниже, подумайте, чемпионата Кипра, Марокко, Японии, Кореи, ЮАР, Египта, Ирана, думаю Узбекистана, Норвегии, Венесуэлы, вторых лиг Швейцарии, Португалии....например.
Талиска там может выиграть Золотой мяч, с отрывом.
В общем так.
А так люди заходят, смеяться никто не запрещал.
Араб, знакомый из Аджмана говорит, что в Аравии уже поняли, кого купили.
Болельщики других клубов начали постепенно иронизировать.
Игры у Рона нет, и они не понимают, как он получал свои призы.
Роналду забеспокоился, и просит руководство клуба подписать известных, но отличие от него, более готовых игроков, чтобы команда не упала, и подпортила репутацию его переходу.
На матчах Аль-Насра появляются плакаты с Абубакаром, которого любили тут.
В общем, все идет в пропасть.