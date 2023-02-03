Клопп о спаде ключевых игроков «Ливерпуля»: «Такое бывает. Пример – Рэшфорд, его игра в этом сезоне и прошлом. Не уверен, что он может это объяснить»
Юрген Клопп высказался о трудностях в действиях ключевых футболистов «Ливерпуля».
«Такое бывает. Конечно, некоторые игроки не достигли того уровня, который они стабильно поддерживали.
Один из лучших примеров – Маркус Рэшфорд. То, как он играет в этом в сезоне и как было в прошлом.
Я не уверен, что он даже может это объяснить. Вот так это бывает. Время между этими двумя крайностями – через это нужно пройти», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Никчемная табуретка Трент - победитель ЛЧ и АПЛ и один из главных игроков в моменты побед
Фактос
Решфорд например ещё будучи старшеклассником котировался среди специалистов, попутно после уроков разбирая Арсенал и Сити. И оставался топом даже в полностью безыдейном МЮ..
А условный Трент, всегда был табуреткой вне системы Клоппа, итак ей и остаётся, когда оказывается за её пределами.. А в последнее время даже в построениях Клоппа стал любимой подружкой какой-то Макиты из Брайтона..
Тут все просто:
Решфорд априори футбольная звезда.
Таа обыкновенный статист без идеи и фантазии под определённую схему.