Клопп о спаде ключевых игроков «Ливерпуля»: «Такое бывает. Пример – Рэшфорд, его игра в этом сезоне и прошлом. Не уверен, что он может это объяснить»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Маркус Рэшфорд Футбол

Юрген Клопп высказался о трудностях в действиях ключевых футболистов «Ливерпуля».

«Такое бывает. Конечно, некоторые игроки не достигли того уровня, который они стабильно поддерживали.

Один из лучших примеров – Маркус Рэшфорд. То, как он играет в этом в сезоне и как было в прошлом. 

Я не уверен, что он даже может это объяснить. Вот так это бывает. Время между этими двумя крайностями – через это нужно пройти», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

9 комментариев

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Natan Pilkin
Ответ dr. cage
Клопп путает божий дар с яичницей.. Решфорд например ещё будучи старшеклассником котировался среди специалистов, попутно после уроков разбирая Арсенал и Сити. И оставался топом даже в полностью безыдейном МЮ.. А условный Трент, всегда был табуреткой вне системы Клоппа, итак ей и остаётся, когда оказывается за её пределами.. А в последнее время даже в построениях Клоппа стал любимой подружкой какой-то Макиты из Брайтона.. Тут все просто: Решфорд априори футбольная звезда. Таа обыкновенный статист без идеи и фантазии под определённую схему.
Априори футбольная звезда Рэшфорд - два или три раза по половинке сильных сезонов, остальное время игрок ротации в перманентно кризисной команде

Никчемная табуретка Трент - победитель ЛЧ и АПЛ и один из главных игроков в моменты побед

Фактос
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Anton Kudei
Ответ dr. cage
Клопп путает божий дар с яичницей.. Решфорд например ещё будучи старшеклассником котировался среди специалистов, попутно после уроков разбирая Арсенал и Сити. И оставался топом даже в полностью безыдейном МЮ.. А условный Трент, всегда был табуреткой вне системы Клоппа, итак ей и остаётся, когда оказывается за её пределами.. А в последнее время даже в построениях Клоппа стал любимой подружкой какой-то Макиты из Брайтона.. Тут все просто: Решфорд априори футбольная звезда. Таа обыкновенный статист без идеи и фантазии под определённую схему.
Как фанат Ливерпуля могу сказать, что Таа в защите это полный провал, если никто не страхует на уровне. Но его передачи через полполя это топ, на уровне Бекса и Сколза. Почему Юра его до сих пор не попробовал в полузащиту загадка
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WelcomeBackPURE
В ливерпуле нынешнем и близко нет игрока уровня Решфорда. Даже рядом ) даже через ряд )
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Андрей Хенто
Ответ AF007
Еще как может, просто не хочет против себя настраивать 500 млн миньонов, поклоняющихся второму игроку поколения (и последнему игроку аль нарсра)
Тут скорее ещё и дело в том, что наконец-то в Юнайтед появилась команда, появился Каземиро, что даёт больше свободы для Бруну и Эриксена и позволяет больше креативить и создавать моментов для того же Рэшфорда и много других изменений в положительную сторону. Уход Роналду тоже, как один из них, благодаря чему атмосфера в команде стала позитивней. Защита стала намного надёжнее, Биссака неплох в этом сезоне, Мартинес отлично вписался в новый коллектив, ну и тренер. Вот это все и залог лучшего отрезка в карьере Маркуса.
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Darth_Malice
чистая психология. парень сразу начал пахать в межсезонье, много времени в зале провёл. настроился на работу и сезон. очевидно и с психологом поработал. да и травмы долечены. плюс, с тренером хорошо друг другу подошли, это тоже важно. в принципе, нет никакого удивления, что он в форме в этом сезоне. скорее неожиданно, что в настолько хорошей
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Lavinka
Ответ dr. cage
Клопп путает божий дар с яичницей.. Решфорд например ещё будучи старшеклассником котировался среди специалистов, попутно после уроков разбирая Арсенал и Сити. И оставался топом даже в полностью безыдейном МЮ.. А условный Трент, всегда был табуреткой вне системы Клоппа, итак ей и остаётся, когда оказывается за её пределами.. А в последнее время даже в построениях Клоппа стал любимой подружкой какой-то Макиты из Брайтона.. Тут все просто: Решфорд априори футбольная звезда. Таа обыкновенный статист без идеи и фантазии под определённую схему.
Так на Трента ещё никто не наезжал !
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dr. cage
Клопп путает божий дар с яичницей..

Решфорд например ещё будучи старшеклассником котировался среди специалистов, попутно после уроков разбирая Арсенал и Сити. И оставался топом даже в полностью безыдейном МЮ..

А условный Трент, всегда был табуреткой вне системы Клоппа, итак ей и остаётся, когда оказывается за её пределами.. А в последнее время даже в построениях Клоппа стал любимой подружкой какой-то Макиты из Брайтона..

Тут все просто:
Решфорд априори футбольная звезда.
Таа обыкновенный статист без идеи и фантазии под определённую схему.
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AF007
Еще как может, просто не хочет против себя настраивать 500 млн миньонов, поклоняющихся второму игроку поколения (и последнему игроку аль нарсра)
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-6
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EmilAshikyan
У Рэшфорда тренер поменялся. Не лучший пример.
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