Клопп о спаде ключевых игроков «Ливерпуля»: «Такое бывает. Пример – Рэшфорд, его игра в этом сезоне и прошлом. Не уверен, что он может это объяснить»

высказался о трудностях в действиях ключевых футболистов «Ливерпуля».

«Такое бывает. Конечно, некоторые игроки не достигли того уровня, который они стабильно поддерживали.

Один из лучших примеров – . То, как он играет в этом в сезоне и как было в прошлом.

Я не уверен, что он даже может это объяснить. Вот так это бывает. Время между этими двумя крайностями – через это нужно пройти», – сказал главный тренер « ».