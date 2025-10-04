Тормену из-за травмы после удара о штангу увезли на электрокаре. Защитник «Краснодара» вынес мяч из пустых ворот после удара Мелкадзе в матче с «Ахматом»

Витор Тормена не смог продолжить игру с «Ахматом» из-за повреждения.

«Краснодар» принимает грозненцев в 11-м туре Мир РПЛ (2:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию .

На 25-й минуте нападающий гостей Георгий Мелкадзе откликнулся на заброс из глубины поля и выбежал один на один с вратарем Станиславом Агкацевым .

Форвард обыграл голкипера и пробил в нижний угол. Тормена успел выбить мяч с линии ворот, но бедром ударился о штангу.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»

Тормена ненадолго вернулся в игру, но все же не смог ее продолжить. Защитника «Краснодара » увезли с поля на электрокаре. Его заменил Жубал.