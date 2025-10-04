Шешко забил 2-й гол за «МЮ» – «Сандерленду» после аута
Беньямин Шешко забил второй гол за «Манчестер Юнайтед».
Нападающий манкунианцев поразил ворота «Сандерленда» в 7-м туре АПЛ (2:0, первый тайм) после аута. Норди Мукиеле пытался перехватить вбрасывание Диогу Далота, но мяч от его головы отскочил к словенцу, который в одно касание переправил его в ворота.
Это второй мяч Шешко за «Манчестер Юнайтед» – он проводит восьмую игру в составе клуба. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
