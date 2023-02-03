Аллегри про 1:0 с «Лацио»: «Ювентус» показал верное отношение к делу, чего не было против «Монцы»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « » (1:0).

«Сегодня мы показали хорошую игру, особенно в первом тайме. После перерыва «Лацио» больше владел мячом, но мы ему мало что позволили сделать.

Самое важное – правильное отношение к делу, которого в первом тайме против «Монцы» мы не видели. Тогда мы пропустили ненужные голы.

В команде взрослые люди, которые понимают ответственность и знают, что дух так же важен, как тактика и техника. С «Лацио» мы сыграли организованно, терпеливо, сопротивляясь его мощному прессингу.

Играть против этой команды нелегко, особенно когда она начинает быстро переводить мяч и становится очень опасна. Мы смогли замедлить ее игру во втором тайме и здорово перехватывали передачи», – сказал Аллегри Sport Mediaset.