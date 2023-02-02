Бекхэм о Мбаппе: «Если он продолжит играть так, как сейчас, то станет одним из великих игроков и будет доминировать долгое время»

назвал самого перспективного молодого игрока по его мнению.

«Я думаю, что – один из игроков, которые меня сейчас больше всего восхищают. Килиан еще долго будет одной из звезд.

Если он продолжит играть так, как сейчас, то станет одним из великих игроков и будет доминировать в течение длительного времени», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.