Бекхэм о Мбаппе: «Если он продолжит играть так, как сейчас, то станет одним из великих игроков и будет доминировать долгое время»

Теги ПСЖ Дэвид Бекхэм лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Дэвид Бекхэм назвал самого перспективного молодого игрока по его мнению. 

«Я думаю, что Килиан Мбаппе – один из игроков, которые меня сейчас больше всего восхищают. Килиан еще долго будет одной из звезд.

Если он продолжит играть так, как сейчас, то станет одним из великих игроков и будет доминировать в течение длительного времени», – сказал бывший полузащитник сборной Англии. 

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19 комментариев

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Sevuska
Ответ Astan4o
Мбаппе это игрок физики, пропадёт физика, резкость, скорость, пропадёт 70% его игры, это не Лионель Месси. Тот же Роналду с 28-29 лет пошел на спад, ему пришлось кардинально менять стиль игры и идти на физически на жертвы, чтобы оставаться в топе, сможет ли это сделать Мбаппе, не думаю.
Мбаппе игрок типа Анри - любит иногда пробежать всё поле с мячом , очень любит владеть.
Роналду другой - он же пол карьеры вначале играл полузащитником .
Насчёт Месси - согласен . Потеряв с годами скорость , он может ещё хорошо разгонять атаку , или в штрафной шорох наводить .
Так , что , в принципе, с Мбаппе согласен , хотя переход его с годами в иное качество тоже никто не отменял .
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andrey black
а можно узнать где он доминирует кроме матчей во Франции, и матчах лч против не пойми кого. он полностью проваливает крупные турниры и решающие матчи лч. ему дают бить все пенальти, только что бы его стата не была убогой.

даже в финале чм, два гола с пенальти, в остальном один гол и 120 минут ужасной игры.

мбаппе это физика, без умения что либо делать кроме как бегать быстро, жутко переоцененный футболист
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Artur Turik
Ответ ZamoRano
Мбуба никогда не станет великим в лиге пешеходов, это понимает любой адекватный. Либо Реал, либо АПЛ.
Он уже стал, а уход из ПСЖ лишь вопрос времени.
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Val Smith
Катар решил продлить Дэвида
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Вася Гегель
вот именно если станет, пока этот афро-француз и близко не стоит что бы быть великим, в его возрасте Лео имел уже 4 ЗМ, Роналдо (настоящий) 1 ЗМ в 21, этот же пенальтист еще даже в тройку никогда не входил при покровительствовании Франц футбол
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Konstantin Meerov
Ответ Iuasamotu
У Мбаппе много завязано на физике, которая с годами утихает. Скорее всего, Килиана постигнет участь Погба, Лукаку, Балотелли и через пару лет он превратится в вечную надежду
пару лет? лет 6-7 у него есть в запасе точно.
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adamxx
Ответ МТБ
Все игроки физики. Вы так говорите, будто Месси первую часть карьеры не лез в обводки на троих, а потом не стал пешеходить. У всех игроков после 30 спад, это не новость. Да, Мбаппе надо будет перестраиваться и что? Удар у него есть, умение выбирать позицию тоже. Забавно вообще такое слушать. Мбаппе уже 6 лет показывает, что он ТОП игрок, у него уже впечатляющая карьера, а вы говорите так, будто он один сезон хорошо провёл и вот-вот перегорит
Что лично тебя впечатлило в его карьере? Из монако перешёл в ПСЖ?
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МТБ
Ответ Astan4o
Мбаппе это игрок физики, пропадёт физика, резкость, скорость, пропадёт 70% его игры, это не Лионель Месси. Тот же Роналду с 28-29 лет пошел на спад, ему пришлось кардинально менять стиль игры и идти на физически на жертвы, чтобы оставаться в топе, сможет ли это сделать Мбаппе, не думаю.
Все игроки физики. Вы так говорите, будто Месси первую часть карьеры не лез в обводки на троих, а потом не стал пешеходить.
У всех игроков после 30 спад, это не новость.
Да, Мбаппе надо будет перестраиваться и что? Удар у него есть, умение выбирать позицию тоже.
Забавно вообще такое слушать. Мбаппе уже 6 лет показывает, что он ТОП игрок, у него уже впечатляющая карьера, а вы говорите так, будто он один сезон хорошо провёл и вот-вот перегорит
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arsenal.ave
Все равно будет послевкусие, тк играет во Франции
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AnMe
Лигу не меняет
Деньги любит больше футбола
Пошел на спад
Есть скорость, которая пропадает быстро
Очень часто косячит, хоть и выдает результат в завершении промежутками хорошо
Не делает ничего, кроме того; что стоит в штрафной
Всю игру создают его напарники
Думал тоже, что будущее футбола, но что-то вообще разочарован
До того же Роналду, ему пешком до луны
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Рэд Уайт
если, если ,если...Столько если ,а ему в этом году 25 уже и никаким доминированик не пахнет.Так во сколько еще будет долго доминировать то ???
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Iuasamotu
У Мбаппе много завязано на физике, которая с годами утихает. Скорее всего, Килиана постигнет участь Погба, Лукаку, Балотелли и через пару лет он превратится в вечную надежду
+5
-1
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GerbertS
этого великого игрока и его великий мешок шейхов будут регулярно драть в лч, а переходу в сильный чемп "великий" предпочитает перекладывание денег из сейфа в сейф)
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Ramin Mamedov
учитывая то, как играет Мбаппе после ЧМ - совсем не факт...
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инок
Не станет. Мбаппе талантливый игрок, но больше любит деньги, чем футбол
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Astan4o
Мбаппе это игрок физики, пропадёт физика, резкость, скорость, пропадёт 70% его игры, это не Лионель Месси. Тот же Роналду с 28-29 лет пошел на спад, ему пришлось кардинально менять стиль игры и идти на физически на жертвы, чтобы оставаться в топе, сможет ли это сделать Мбаппе, не думаю.
+13
-4
+9
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ман исфараги
Бека открыл Америку
0
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0
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ZamoRano
Мбуба никогда не станет великим в лиге пешеходов, это понимает любой адекватный. Либо Реал, либо АПЛ.
+2
-4
-2
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Криштиану Роналду
Комментарий удален
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Brigant
это все знают
+6
-2
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