Бекхэм о Мбаппе: «Если он продолжит играть так, как сейчас, то станет одним из великих игроков и будет доминировать долгое время»
Дэвид Бекхэм назвал самого перспективного молодого игрока по его мнению.
«Я думаю, что Килиан Мбаппе – один из игроков, которые меня сейчас больше всего восхищают. Килиан еще долго будет одной из звезд.
Если он продолжит играть так, как сейчас, то станет одним из великих игроков и будет доминировать в течение длительного времени», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.
Роналду другой - он же пол карьеры вначале играл полузащитником .
Насчёт Месси - согласен . Потеряв с годами скорость , он может ещё хорошо разгонять атаку , или в штрафной шорох наводить .
Так , что , в принципе, с Мбаппе согласен , хотя переход его с годами в иное качество тоже никто не отменял .
даже в финале чм, два гола с пенальти, в остальном один гол и 120 минут ужасной игры.
мбаппе это физика, без умения что либо делать кроме как бегать быстро, жутко переоцененный футболист
У всех игроков после 30 спад, это не новость.
Да, Мбаппе надо будет перестраиваться и что? Удар у него есть, умение выбирать позицию тоже.
Забавно вообще такое слушать. Мбаппе уже 6 лет показывает, что он ТОП игрок, у него уже впечатляющая карьера, а вы говорите так, будто он один сезон хорошо провёл и вот-вот перегорит
Деньги любит больше футбола
Пошел на спад
Есть скорость, которая пропадает быстро
Очень часто косячит, хоть и выдает результат в завершении промежутками хорошо
Не делает ничего, кроме того; что стоит в штрафной
Всю игру создают его напарники
Думал тоже, что будущее футбола, но что-то вообще разочарован
До того же Роналду, ему пешком до луны