Игорь Корнеев: «Предлагал Дэвиса «Челси» за 4 млн евро и Диаса «Зениту» за 6 млн. Сейчас оба стоят 100 млн»

Теги Зенит Монако Игорь Корнеев Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция Альфонсо Дэвис Луис Диас Орельен Тчуамени Спорт-Экспресс деньги Джуд Беллингем Футбол

Игорь Корнеев рассказал о предложенных им трансферах, которые не состоялись.

– Давайте пофантазируем. Вы руководите богатым клубом и можете приобрести любого игрока за 100 миллионов евро. Кого выбираете?

– Я бы никого не стал брать за такие деньги. Исключение – Мбаппе. Или Месси с Криштиану Роналду – если бы были лет на десять моложе.

Когда работал в «Монако», мы купили Тчуамени за 18 миллионов евро. Через два с половиной года его продали в «Реал» за 80 миллионов.

Советовал я «Монако» и Беллингема, который в тот момент стоил в районе 18-20 миллионов. А Фати мы вообще могли подписать бесплатно. Не срослось.

Еще в свое время я предлагал «Челси» Альфонсо Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса за 6 миллионов... Я к чему? Сейчас все они оцениваются как раз в 100 миллионов евро.

Можно и других игроков в этот список включить. Но в целом, исходя из статистики, 99 процентов сверхкрупных трансферов себя не оправдывают и не отбиваются, – сказал бывший спортивный директор «Зенита» и экс-руководитель селекционного отдела «Монако».

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15 комментариев

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Madhamish
Тут надо понимать, что они были включены в папку Перспективные футболисты Европы среди сотен других фамилий. Тот же Холланд допустим, был на карандаше у сотен клубов еще до Боруссии. Только у Боруссии были на него деньги, а у других нет.
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luckyanov
Мовсесяна бы в Питер… он бы такого напредлагал…
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Каба
И это нормально. Они спортдиры и скауты, они только находят и предлагают, а клубы уже покупают или нет. Множество таких историй от любых скаутов по всему миру. Если бы каждый предложенный игрок покупался, то всё равно были бы истории, что кого-то не купили, потому что всех не купишь)
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Поцелуй Оздоева
Зенит и пытался его купить за схожие деньги, но он выбрал Порту.
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Михаил Савченко
У любого скаута в запасе куча историй про то, как он нового Роналду за 500 рублей нашёл, а клуб его не купил. Евменов в этом плане чемпион с отрывом.
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nugoboss
Тяжёлый у вас работа, это вам не колбаса продавать, тут факты нужен, что он именно тот кто им нужен.
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rigobersong
Ответ Mechel**
Сказки венского леса. Любят это дело агенты. Предлагал он))) Только он и предлагал, конечно))
Сказок нет, просто выборка игроков высокого уровня или тех кто станет звездой небольшая, и о них все более менее продвинутые клубы и футбольные селекционеры знают, так что ничего удивительно, только вместе с Корнеевым еще сотни скаутов их предлагали разным клубам:))
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Кокич
Нюх хороший у него, а вот как продавец он никудышный.
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Егор Павлов
Ответ Los Galácticos
Луис Диас уже сильно потух в Ливерпуле, какие там 100 млн. Даже как-то совсем и забыл про него, вот увидел новость и вспомнил )
У него травма, не ерунди.
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Егор Павлов
Ответ Los Galácticos
Луис Диас уже сильно потух в Ливерпуле, какие там 100 млн. Даже как-то совсем и забыл про него, вот увидел новость и вспомнил )
У него травма, не ерунди.
+3
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Игорь Новиков
Ответ Mechel**
Сказки венского леса. Любят это дело агенты. Предлагал он))) Только он и предлагал, конечно))
Почему сказки? Про Диаса и Зенит были новости. даже здесь на Спортсе.
+3
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Los Galácticos
Луис Диас уже сильно потух в Ливерпуле, какие там 100 млн. Даже как-то совсем и забыл про него, вот увидел новость и вспомнил )
+2
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-2
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maaroo luv
Если такой умный и разборчивый,то почему сейчас с приставкой "экс"!?))
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Ходор
Ну и молодцы что не пошли,сейчас бы стоили 2 и 3
+11
-2
+9
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Mechel**
Сказки венского леса. Любят это дело агенты. Предлагал он))) Только он и предлагал, конечно))
0
-1
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