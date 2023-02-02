Игорь Корнеев: «Предлагал Дэвиса «Челси» за 4 млн евро и Диаса «Зениту» за 6 млн. Сейчас оба стоят 100 млн»

рассказал о предложенных им трансферах, которые не состоялись.

– Давайте пофантазируем. Вы руководите богатым клубом и можете приобрести любого игрока за 100 миллионов евро. Кого выбираете?

– Я бы никого не стал брать за такие деньги. Исключение – Мбаппе. Или Месси с Криштиану Роналду – если бы были лет на десять моложе.

Когда работал в «Монако», мы купили за 18 миллионов евро. Через два с половиной года его продали в «Реал» за 80 миллионов.

Советовал я «Монако» и , который в тот момент стоил в районе 18-20 миллионов. А Фати мы вообще могли подписать бесплатно. Не срослось.

Еще в свое время я предлагал « » Альфонсо Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса за 6 миллионов... Я к чему? Сейчас все они оцениваются как раз в 100 миллионов евро.

Можно и других игроков в этот список включить. Но в целом, исходя из статистики, 99 процентов сверхкрупных трансферов себя не оправдывают и не отбиваются, – сказал бывший спортивный директор « » и экс-руководитель селекционного отдела «Монако».