Корнеев о Кейросе и «Зените»: «Не увидел у него качеств, за счет которых можно заменить Вендела. Игроки такого уровня есть и в России»

Теги Зенит Игорь Корнеев премьер-лига Россия Вендел Роберт Ренан Эдуардо Кейрос Футбол

Игорь Корнеев оценил последние трансферы «Зенита».

– 19-летний бразилец Ренан — кот в мешке?

— Пока да, так как он сыграл совсем немного матчей за основу «Коринтианс». Тем не менее видно, что парень с довольно большим потенциалом, интересными качествами. Только время покажет, попал ли «Зенит» с этим трансфером.

— В общем, с ходу он в «Зените» не заиграет?

— Я бы не был столь категоричен. Может и сразу пробиться в основу. Посмотрим, как проявит себя на сборах.

— Летом к питерцам присоединится еще и Кейрос — возможная замена Венделу. О нем что-то можете сказать?

— Пока ничего обнадеживающего не скажу, так как не увидел у него даже близко тех качеств, за счет которых он может заменить Вендела. На мой взгляд, игроки такого уровня есть и в России, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».

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16 комментариев

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BaltikaSPb
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Вообщем "специалист"
Правильно его погнали сцаными тряпками из Зенита
+4
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+4
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AuroraBorealis
Ответ ЗЕНИТ65
Это не просто надежда, это новая мантра.
Уже даже и не новая 🤣
+1
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Omega-3
У Вендела тоже никаких качеств было не видно, пока он не привык к "Зениту".
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Zenith forever
У людей короткая память. Когда появился в Зените Вендел, после нескольких матчей, как его только не поливали. Помню по ТВ Аршавин заявил, что впервые видит такого бразильца, который даже мяч принять не может. Кто мол придумал такое бревно пригласить? Кто в итоге прав оказался? Сейчас, надеюсь, похожая ситуация.
+11
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Valentin Kompaneytsev
Если сходу Кейрос не заиграет, то вряд ли будет в основе. Конкуренция не позволит.
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Князь из Питера
Время покажет.
Но если Вендкля хотит взять Атлетико, не думаю, что замену ему будет легко найти.
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Mapku3
Ответ Дмитрий9779
А почему он должен заменить Вендела?Он способен закрыть несколько позиций,поэтому его и подписали.А про "есть в России" Аршавин сказал,что те кто интересуют Зенит не спешат уходить из своих клубов или стоят больших денег,которые клуб платить не будет и дешевле взять легионера.
Тем более, что он входит в сделку по Алберто!
+4
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ЗЕНИТ65
Ответ AuroraBorealis
Единственная ваша надежда))))
Это не просто надежда, это новая мантра.
+10
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+10
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Любовь Мелехова
Ответ Дмитрий Герцен
С 2009 по 2012, болельщики Зенита его помнят
Болею за Зенит, но помню только Сарсания, а этот не запомнился.
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Дмитрий9779
А почему он должен заменить Вендела?Он способен закрыть несколько позиций,поэтому его и подписали.А про "есть в России" Аршавин сказал,что те кто интересуют Зенит не спешат уходить из своих клубов или стоят больших денег,которые клуб платить не будет и дешевле взять легионера.
+15
0
+15
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Вадим Григорьев
Ответ Любовь Мелехова
Когда такой директор в Зените был? Тоже мне эксперт, которого никто не помнит.
Бабка это тебя никто не помнит. А это Корнеев. Ты варила щи и не лезла куда не надо
+1
-6
-5
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Дмитрий Герцен
Ответ Любовь Мелехова
Когда такой директор в Зените был? Тоже мне эксперт, которого никто не помнит.
С 2009 по 2012, болельщики Зенита его помнят
0
0
0
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AuroraBorealis
Ответ Спартак Сила Народ
Уедут бразильцы Всё обратно домой в первый дивизион
Единственная ваша надежда))))
+20
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Матвей Суицидин
Ответ Любовь Мелехова
Когда такой директор в Зените был? Тоже мне эксперт, которого никто не помнит.
Человек за Барселону забивал в ЛЧ.
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Любовь Мелехова
Когда такой директор в Зените был? Тоже мне эксперт, которого никто не помнит.
+2
-4
-2
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Спартак Сила Народ
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0
-19
-19
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