Корнеев о Кейросе и «Зените»: «Не увидел у него качеств, за счет которых можно заменить Вендела. Игроки такого уровня есть и в России»

оценил последние трансферы «Зенита».

– 19-летний бразилец — кот в мешке?

— Пока да, так как он сыграл совсем немного матчей за основу «Коринтианс». Тем не менее видно, что парень с довольно большим потенциалом, интересными качествами. Только время покажет, попал ли «Зенит» с этим трансфером.

— В общем, с ходу он в «Зените» не заиграет?

— Я бы не был столь категоричен. Может и сразу пробиться в основу. Посмотрим, как проявит себя на сборах.

— Летом к питерцам присоединится еще и — возможная замена Венделу. О нем что-то можете сказать?

— Пока ничего обнадеживающего не скажу, так как не увидел у него даже близко тех качеств, за счет которых он может заменить . На мой взгляд, игроки такого уровня есть и в России, – сказал бывший спортивный директор « ».