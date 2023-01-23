Корнеев о Кейросе и «Зените»: «Не увидел у него качеств, за счет которых можно заменить Вендела. Игроки такого уровня есть и в России»
Игорь Корнеев оценил последние трансферы «Зенита».
– 19-летний бразилец Ренан — кот в мешке?
— Пока да, так как он сыграл совсем немного матчей за основу «Коринтианс». Тем не менее видно, что парень с довольно большим потенциалом, интересными качествами. Только время покажет, попал ли «Зенит» с этим трансфером.
— В общем, с ходу он в «Зените» не заиграет?
— Я бы не был столь категоричен. Может и сразу пробиться в основу. Посмотрим, как проявит себя на сборах.
— Летом к питерцам присоединится еще и Кейрос — возможная замена Венделу. О нем что-то можете сказать?
— Пока ничего обнадеживающего не скажу, так как не увидел у него даже близко тех качеств, за счет которых он может заменить Вендела. На мой взгляд, игроки такого уровня есть и в России, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».
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Вообщем "специалист"
Правильно его погнали сцаными тряпками из Зенита
Но если Вендкля хотит взять Атлетико, не думаю, что замену ему будет легко найти.