Эмилио Бутрагеньо: «Бензема приумножает свой статус легенды «Реала». Карим – столп успехов команды»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Эмилио Бутрагеньо Футбол

Эмилио Бутрагеньо прокомментировал гостевую победу «Реала» над «Атлетиком» (2:0).

«Здесь всегда тяжело играть. Мы довольны выступлением и самоотверженностью команды. Мы провели отличную игру, были хороши в обороне. Это важная победа на сложной неделе.

Карим Бензема забил очень сложный гол. Он приумножает свой статус легенды. Карим – футболист, который забивает много голов, а не голеадор, который играет в футбол.

У него выдающиеся показатели, но его вклад в команду превыше всего. Бензема – связующее звено и бомбардир одновременно, он является столпом успехов команды», – заявил директор «Реала» в интервью DAZN.

В текущем сезоне Ла Лиги Бензема провел 10 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал один ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

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7 комментариев

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Рим Мухаметшин
Ответ Musa Bark
На высочайшем последние лет 4-5. А на мировом - с 2012
Ну нет уж)
0
0
0
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Musa Bark
Ответ Berekella 999
Как болельщик Барселоны признаю что бензема последнии два года на высочайшем уровне.
На высочайшем последние лет 4-5. А на мировом - с 2012
+6
-1
+5
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corazón blanco
Карим безусловная легенда клуба. Столько пережил конкурентов, прекрасную связку образовал с Криштиану, всегда был полезен для команды, а последние пару сезонов проводит на высочайшем уровне, став главной ударной силой Мадрида. Очень рад за него, что в 34 года устроил такой бенефис в плэй-офф Лиги чемпионов и выиграл абсолютно заслуженный Золотой Мяч.
+10
0
+10
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Berekella 999
Как болельщик Барселоны признаю что бензема последнии два года на высочайшем уровне.
+12
-3
+9
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Zorro
Все началось)
+1
-5
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Арсений Элин
Вопросов нет Карим давно держит уровень и регулярно "решает",те в сложный момент или когда игра не идёт забивает и приносит победу!
+11
-1
+10
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zaur za azalkm
Эх, Помню его на вкладыше.
+2
0
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