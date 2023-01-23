Эмилио Бутрагеньо: «Бензема приумножает свой статус легенды «Реала». Карим – столп успехов команды»

прокомментировал гостевую победу « » над « » (2:0).

«Здесь всегда тяжело играть. Мы довольны выступлением и самоотверженностью команды. Мы провели отличную игру, были хороши в обороне. Это важная победа на сложной неделе.

забил очень сложный гол. Он приумножает свой статус легенды. Карим – футболист, который забивает много голов, а не голеадор, который играет в футбол.

У него выдающиеся показатели, но его вклад в команду превыше всего. Бензема – связующее звено и бомбардир одновременно, он является столпом успехов команды», – заявил директор «Реала» в интервью DAZN.

В текущем сезоне Ла Лиги Бензема провел 10 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал один ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.